Pápež Lev XIV. už má oficiálny portrét, podpis a erb: Pozrite sa, čo urobil inak. V erbe nájdete ukryté tieto symboly

Šesťdesiatdeväťročný pápež, ktorého rodné meno je Robert Francis Prevost, sa stal prvým pápežom narodeným v Spojených štátoch.

Vatikánske médiá prinášajú oficiálny portrét, na ktorom sa pápež Lev XIV. navrátil k tradičnému pápežskému odevu.

The first official portrait of Pope Leo XIV. #PopeLeoXIV pic.twitter.com/T9orR619vQ

Ako opísal Catholic News Agency, jeho portrét odhaľuje známe prvky vrátane červenej mozzetty, vyšívanej štóly, bielej rochety a zlatého pektorálneho kríža, čím sa vizuálne odlišuje od jednoduchšieho štýlu svojho predchodcu Františka.

Oficiálny portrét bol odhalený verejnosti spolu s ukážkou osobného podpisu pápeža.

Podpis zahŕňa skratku „P.P.“ — tá sa používa v pápežských podpisoch tradične a jej význam je „Pastor Pastorum“.

V slovenskom jazyku to znamená „Pastier pastierov“. Je to ďalšia zmena, ktorá nového pápeža odlíšila od svojho predchodcu, ktorý sa podpisoval jednoducho ako „Franciscus“.

Pope Leo XIV’s coat of arms offers a clear reflection of his Augustinian roots and the values he seeks to promote during his pontificate, particularly unity and communion within the Church.

The shield is divided diagonally into two sections. The upper half features a blue… pic.twitter.com/gMkS8T6ecj

