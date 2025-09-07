Ďalší Slovák môže skákať od radosti: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho vyšla len na 5 eur

Stačilo pár eur, správna voľba doplnkovej hry a kus šťastia. Jeden z hráčov na východnom Slovensku sa po piatkovom žrebovaní stal deviatym výhercom tohto roka, ktorému Eurojackpot JOKER priniesol výhru 50 000 eur.
Ako informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke, šťastlivec si tiket podal priamo v deň žrebovania a práve jeho náhodne vygenerované čísla sa ukázali ako výherné.
Ako sa zrodila výhra
Výherný tiket si hráč podal v Košickom kraji, a to v piatok 5. septembra 2025. Rozhodol sa pre dvojtipovú stávku v lotérii Eurojackpot a zároveň pridal aj účasť v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER.
Celkovo zaplatil 5 eur. Na potvrdení mal náhodne vygenerované jokerové šesťčíslie 7, 1, 4, 0, 8 a 2. A práve táto kombinácia bola vyžrebovaná ako výherná. Hráč sa tak stal deviatym šťastlivcom v tomto roku, ktorý si odnáša sumu 50 000 eur.
Čo je Eurojackpot JOKER
Eurojackpot JOKER je doplnková hra k medzinárodnej lotérii Eurojackpot. Výherné šesťčíslie sa žrebuje vždy v utorok a v piatok, teda v rovnaké dni, keď sa žrebujú aj čísla pre samotný Eurojackpot.
Podmienkou účasti je podať aspoň jednu stávku v lotérii Eurojackpot. Účasť v doplnkovej hre stojí 1 euro na jedno žrebovanie. Hlavná výhra je pevne stanovená na 50 000 eur a ak je výhercov viac, suma sa rozdelí medzi nich.
TIPOS pripomína, že číselné lotérie sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. Hráčom odporúča hrať zodpovedne a vnímať lotériu predovšetkým ako zábavu a možnosť, ako si občas spestriť deň.
Nahlásiť chybu v článku