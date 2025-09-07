Ďalší Slovák môže skákať od radosti: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho vyšla len na 5 eur

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Východ Slovenska pozná ďalšieho šťastlivca.

Stačilo pár eur, správna voľba doplnkovej hry a kus šťastia. Jeden z hráčov na východnom Slovensku sa po piatkovom žrebovaní stal deviatym výhercom tohto roka, ktorému Eurojackpot JOKER priniesol výhru 50 000 eur.

Ako informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke, šťastlivec si tiket podal priamo v deň žrebovania a práve jeho náhodne vygenerované čísla sa ukázali ako výherné.

Ako sa zrodila výhra

Výherný tiket si hráč podal v Košickom kraji, a to v piatok 5. septembra 2025. Rozhodol sa pre dvojtipovú stávku v lotérii Eurojackpot a zároveň pridal aj účasť v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER.

Ilustračná foto: Pexels

Celkovo zaplatil 5 eur. Na potvrdení mal náhodne vygenerované jokerové šesťčíslie 7, 1, 4, 0, 8 a 2. A práve táto kombinácia bola vyžrebovaná ako výherná. Hráč sa tak stal deviatym šťastlivcom v tomto roku, ktorý si odnáša sumu 50 000 eur.

Čo je Eurojackpot JOKER

Eurojackpot JOKER je doplnková hra k medzinárodnej lotérii Eurojackpot. Výherné šesťčíslie sa žrebuje vždy v utorok a v piatok, teda v rovnaké dni, keď sa žrebujú aj čísla pre samotný Eurojackpot.

Podmienkou účasti je podať aspoň jednu stávku v lotérii Eurojackpot. Účasť v doplnkovej hre stojí 1 euro na jedno žrebovanie. Hlavná výhra je pevne stanovená na 50 000 eur a ak je výhercov viac, suma sa rozdelí medzi nich.

TIPOS pripomína, že číselné lotérie sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. Hráčom odporúča hrať zodpovedne a vnímať lotériu predovšetkým ako zábavu a možnosť, ako si občas spestriť deň.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci robia s peniazmi tieto najväčšie chyby, ohrozujú finančnú stabilitu ich domácnosti: Vyhýbajte sa hlavne…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac