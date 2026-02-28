Panika, nefunkčný internet a výbuchy: Konflikt rýchlo eskaluje, Slovensko vydalo naliehavé odporúčania

V iránskom hlavnom meste Teherán po amerických a izraelských úderoch zavládla panika. Pred čerpacími stanicami sa tvoria dlhé rady a davy ľudí sa snažia z metropoly odísť. Na mnohých miestach sú tiež pozatvárané obchody, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na svedkov.
Po vlne útokov podľa agentúry AFP iránske úrady takmer úplne znefunkčnili internet, píše TASR. Spoločná operácia, ktorú Spojené štáty nazvali „Ohromujúca zúrivosť“ (Epic Fury) a Izrael „Revúci lev“ (Roaring Lion), má podľa nich zlikvidovať hrozbu, ktorú predstavuje iránsky teokratický režim na čele s ajatolláhom Alím Chameneím.
Údery môžu trvať niekoľko dní
Americké médiá s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že vojenský zásah USA by mohol trvať aj niekoľko dní. Izraelská armáda oznámila, že sobotňajšie údery cielili na desiatky vojenských cieľov a boli koordinované s USA v rámci rozsiahlej spoločnej operácie. Stanica NBC News uviedla, že Spojené štáty podnikli údery na Irán pomocou rakiet s plochou dráhou letu typu Tomahawk a zapojili doň aj stíhačky.
USA v posledných týždňoch zhromaždili na Blízkom východe početnú vojenskú silu vrátane dvoch lietadlových lodí, ktoré sprevádzajú ďalšie plavidlá, a desiatok stíhacích a podporných lietadiel. Americký prezident Donald Trump hrozil Iránu intervenciou, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe.
Už v piatok šéf Bieleho domu naznačil, že stráca trpezlivosť pri nedostatočnom pokroku v nepriamych rokovaniach medzi USA a Iránom. Vo videu zverejnenom v sobotu zopakoval, že Irán nikdy nesmie získať jadrovú zbraň.
Výbuchy v iránskych mestách a odvetné útoky
Viacerými iránskymi mestami vrátane Teheránu, Isfahánu a Komu v sobotu ráno otriasli výbuchy. V Teheráne úrady zaviedli bezpečnostné opatrenia vrátane blokády ciest okolo rezidencie najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Iránske polovojenské Revolučné gardy vzápätí potvrdili spustenie prvej vlny odvetného útoku na Izrael, v rámci ktorej vypustili rakety aj drony. Izrael hlásil výbuchy aj nad Jeruzalemom, zrejme v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany. Svoj vzdušný priestor úplne alebo aspoň čiastočne uzavreli Izrael, Irán, Irak, Spojené arabské emiráty a Sýria. Sirény sa ozývali aj v Jordánsku.
Slovensko vyzýva občanov na okamžitý odchod
Občania Slovenskej republiky, ktorí sa aktuálne nachádzajú na území Izraela a Palestíny, by mali tieto krajiny bezodkladne opustiť. Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktoré na sociálnej sieti i na svojom webe informuje o mimoriadnej situácii v regióne Blízkeho východu v súvislosti s eskaláciou konfliktu.
„Ministerstvo sleduje a vyhodnocuje situáciu aj v spolupráci so Zastupiteľskými úradmi SR v Teheráne a Tel Avive, a v koordinácii s partnermi z EÚ posudzujeme prípadné ďalšie kroky. Bezprostrednou prioritou je bezpečnosť našich občanov,“ uviedlo MZVEZ SR pre TASR.
Vysvetľuje, že v súvislosti s útokom na Irán došlo k vážnemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie. „Vzdušný priestor je uzatvorený, z krajiny je v súčasnosti možné odísť len po zemi. Občanom dôrazne odporúčame nepresúvať sa na letisko, ktoré môže byť cieľom odvetného útoku,“ píše rezort diplomacie o situácii v Izraeli.
„Na odchod z krajiny je možné využiť hraničné priechody s Jordánskom a hraničný priechod s Egyptom,“ dodáva. Upozorňuje, že otváracie hodiny a ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke Správy izraelských letísk v časti „Land Borders“ (po výbere konkrétneho priechodu a možnosti Opening Hours).
Odporúčania pre tých, ktorí nemôžu odísť
Tým, ktorí sa na území Izraela a Palestíny nachádzajú a nemôžu ich bezpečne opustiť, odporúča rezort venovať maximálnu pozornosť vývoju bezpečnostnej situácie, sledovať miestne médiá, rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády a dôsledne zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny.
„Občanom SR odporúčame nainštalovať si v mobilnom telefóne jednu z aplikácií, ktoré používateľov varujú pred nadchádzajúcimi útokmi. Ich zoznam a rovnako tak pokyny pre postup v prípade spustenia sirén sú bližšie špecifikované v zverejnenom cestovnom odporúčaní, ktoré je na webe rezortu,“ uviedlo ministerstvo.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie dostupné nonstop na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978.
