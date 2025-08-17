Pamätáš si 90. roky na Slovensku? Nostalgický retro kvíz ťa vráti v čase, spomenie si len 1 z 3 Slovákov!

Dnes sa vrátime do divokých 90. rokov – éry búrlivej demokracie, novej republiky a veľkého strachu.
Bola to doba, keď hudba a subkultúra pulzovali v žilách každého Slováka. Vo veľkom meste ste si vyberali, do ktorého klubu sa vybrať. Niekto si stále fičal disko, niekto bol prívržencom hippie a Slováci už objavili techno – ale väčšina z nás inklinovala najmä k jednému z dvoch obrovských hudobných táborov. Viete, ktoré to boli?
Pripomenieme si nielen príjemné momenty a obľúbené predmety, ale aj nepríjemné, hoci veľmi významné incidenty a osobnosti. Do tejto doby nás vtiahnu hudobníci, filmy, ale aj hry. Koľko bodov dokážete získať vy?
A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať aj ďalšie v našej sekcii.
