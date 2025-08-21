Oznámila veľkú novinku. Nela Pocisková nezaháľa ani v hudbe, prichystala pre fanúšikov niečo nezvyčajné

Multitalentovaná umelkyňa sa s nadšením i naďalej venuje svojej vášni, ktorou je spev. Pred niekoľkými mesiacmi dospela k rozhodnutiu viac sa sústrediť na to, čo ju baví a napĺňa. A hoci zlato v hrdle si mnohí všimli u nej už dávnejšie, bolo to herectvo, čomu sa prevažne venovala. Stáť pred mikrofónom a hrať sa s hlasom pred publikom je však zrejme to, čo jej prirástlo k srdcu.
Zobrala to vážne. Nešlo len o plané slová, ale o činy. Dvojnásobná mamička Nela Pocisková sa naplno vrhla na hudbu a pre fanúšikov tvorí nové veci. Dlhšia letná prestávka? U speváčky nehrozí, každú chvíľu vyjde nejaká jej novinka, z ktorej sú ostatní nadšení a za ktorú zbiera pochvalné komentáre.
Zverejnila ukážku novej piesne
Osvedčila sa jej hlavne spolupráca s raperom Majselfom, s ktorým už vytvorila niekoľko singlov. Príkladom je Neprestanem dýchať alebo Star, ktoré mnohým doteraz rezonujú v ušiach. Spievať si pravdepodobne budú aj nasledujúci song, pričom krátku ukážku Nela zverejnila na sociálnej sieti. Vyzerá to však tak, že sa rozhodla pre jednu zmenu.
Už koncom júla informovala o pripravovanej skladbe s názvom Never Enough. U speváčky sme však zvyknutí hlavne na skladby v slovenskom jazyku. Zakaždým im dávala prednosť, no možno chce preraziť aj do zahraničia, preto sa dala na angličtinu.
Najnovšie totiž avizovala ukážku piesne s názvom No Limits, opäť v cudzom jazyku. „Nová skladba už tento piatok vonku. No Limits release presne 22. 8. 2025. Tak som struhla jednu v angličtine, pretože mala taký letný vibe a rozhodla sa ju vydať aj takto a ak sa bude páčiť, na pripravované EP pôjde aj v sk,“ napísala k videu na Instagrame.
Následne uviedla, vďaka ktorým ľuďom vznikla skladba a taktiež poznamenala zaujímavú vec, ktorá vystihuje song. Jej slová by mohli dodať mnohým odvahu. „… aby sme vedeli, že limity sú iba v našej hlave,“ pokračovala Nela. Pre niektorých môže byť zvláštne počuť ju spievať v anglickom jazyku, no iní sú z toho nadšení. „Anglická, yes, Nelka, joj, teším sa,“ neskrýval svoje nadšenie jeden fanúšik. „Vyzerá to, že leto nekončí, keď prichádza nový hit! Už sa teším,“ znel ďalší komentár.
