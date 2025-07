Napravila si reputáciu. Nela Pocisková prichádza s veľkou novinkou, vypočula tak prosby svojich fanúšikov

Už je to niekoľko mesiacov, čo sa talentovaná speváčka a herečka rozhodla venovať hlavne hudbe, ktorá ju baví a napĺňa. Slovo dodržala a svojim fanúšikom pripravuje samé novinky. Možno povedať, že album Cesta, ktorý predstavila minulý rok, bol len začiatkom. Tentokrát má pre priaznivcov lahôdku, ktorej sa určite potešia.

Nela Pocisková je známa perfekcionizmom a stopercentným nasadením. Svoju prácu robí dobre a hlavne poctivo, zrejme u nej nehrozí, aby na stretnutie prišla neskoro alebo, že by si iným spôsobom neplnila svoje povinnosti.

Aj na Instagrame bola zvyknutá zásobovať svojich fanúšikov okrem rodinných fotiek tiež zábermi, ktoré ju zachytávajú v práci, teda pri natáčaní nejakého projektu alebo za mikrofónom. Pred pár dňami však spravila výnimku a ukázala sa v podobe, ktorú nikto nečakal. Prekvapila snímkami z bazénu, kde sa osviežila vodou úplne nahá. Pre niektorých fanúšikov síce išlo o krok vedľa, zdá sa však, že ona ostala pokojná.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Čo chystá?

Aspoň to tak spočiatku vyzeralo. Avšak aj ju reakcie a médiá zrejme rozrušili, keďže v novom príspevku na sociálnej sieti spomenula okrem novinky pre fanúšikov aj zábery z kúpania. „Keby tak písali aj o veciach, ktoré tvorím, ako o fotkách v bazéne. Ale o tom potom,“ začala Nela na Instagrame, čím dala najavo, že sa zrejme k tomu ešte vyjadrí.

Následne však prešla k tomu, čo si prichystala pre svojich fanúšikov. Už pred nejakým časom avizovala pripravovanú skladbu s názvom Never Enough, no aby toho nebolo málo, v súvislosti s ňou prichádza s niečím novým. Údajne tým splnila prianie svojim fanúšikom. Hoci by novinka mala vyjsť až 24. júla 2025 na Youtube, zatiaľ im ukázala aspoň krátke video. „Na vaše želanie som pripravila jednoduchý vizuál k slovenskej verzii skladby Never Enough, ktorú som mala možnosť prespievať do slovenčiny, a tak trochu sa vrátit na moje začiatky na divadelných doskách,“ uviedla Nela.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Podľa jej slov ide o muzikálovú skladbu. „Moja hudba smeruje inam, ale na váš podnet som sa rozhodla vydať tento slovenský „cover“ ako jednu z najväčších muzikálových „peciek“ celkovo. Keď ťa nemám,“ doplnila speváčka na sociálnej sieti a po zverejnení fotiek z bazénu sa tak vrátila k tvorbe, v ktorej patrí medzi najlepších.

Fanúšikov nestratila