Začnú novú životnú kapitolu. Toto sú 4 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú v októbri veľkú zmenu, o akej sa im nesnívalo

Foto: Pexels

Jana Petrejová
Jeseň im bude priať. 

Zatiaľ čo niektorí budú bojovať s pochybnosťami a stáť zaseknutí na jednom mieste, iní spravia odvážny krok vpred a posunú sa tam, kde chceli byť už pred niekoľkými rokmi, ale zdalo sa im to nepredstaviteľné. Konečne nastane tá chvíľa a oni si môžu užívať vnútorné víťazstvo a zmenu svojho života od základov.

Planetárne pohyby sú jednoznačné. Naznačujú otvorenie priestoru na nové začiatky a uzatváranie starých kapitol. Kým niektorí túto energiu takmer nepocítia, u iných to bude opačne a ocitnú sa v centre diania. Ktoré znamenia zverokruhu sa môžu tešiť na vyriešenie starých restov a odštartovanie nových dní podľa Collective World?

Foto: Pexels

Panna

Plníte si svoje povinnosti, vynášate smeti, vykladáte umývačku riadu, periete posteľnú bielizeň dvakrát týždenne, no máte zoznam úloh, o ktorom nik nevie. V skutočnosti máte toho veľa nevyriešeného.

Čo vám bráni nájsť si čas na veci, ktoré vám skutočne prinášajú radosť? Je to strach zo zlyhania? Chybné presvedčenie, že vaše potreby nie sú v porovnaní s potrebami iných v skutočnosti dôležité? Nech je dôvod akýkoľvek, tentokrát príde zmena a vy prehodnotíte spôsob, akým uprednostňujete svoje vlastné šťastie.

Blíženci

