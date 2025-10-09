Začnú novú životnú kapitolu. Toto sú 4 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú v októbri veľkú zmenu, o akej sa im nesnívalo

Zatiaľ čo niektorí budú bojovať s pochybnosťami a stáť zaseknutí na jednom mieste, iní spravia odvážny krok vpred a posunú sa tam, kde chceli byť už pred niekoľkými rokmi, ale zdalo sa im to nepredstaviteľné. Konečne nastane tá chvíľa a oni si môžu užívať vnútorné víťazstvo a zmenu svojho života od základov.
Planetárne pohyby sú jednoznačné. Naznačujú otvorenie priestoru na nové začiatky a uzatváranie starých kapitol. Kým niektorí túto energiu takmer nepocítia, u iných to bude opačne a ocitnú sa v centre diania. Ktoré znamenia zverokruhu sa môžu tešiť na vyriešenie starých restov a odštartovanie nových dní podľa Collective World?
Panna
Plníte si svoje povinnosti, vynášate smeti, vykladáte umývačku riadu, periete posteľnú bielizeň dvakrát týždenne, no máte zoznam úloh, o ktorom nik nevie. V skutočnosti máte toho veľa nevyriešeného.
Čo vám bráni nájsť si čas na veci, ktoré vám skutočne prinášajú radosť? Je to strach zo zlyhania? Chybné presvedčenie, že vaše potreby nie sú v porovnaní s potrebami iných v skutočnosti dôležité? Nech je dôvod akýkoľvek, tentokrát príde zmena a vy prehodnotíte spôsob, akým uprednostňujete svoje vlastné šťastie.
Nahlásiť chybu v článku