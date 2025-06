Ovládol ju veľký strach. Katku Koščovú postihol nepríjemný problém, pre ktorý takmer zrušila koncerty, čo sa stalo?

Nie je to vždy len o radosti v živote. Občas prídu chvíle, keď sa človeku nedarí alebo čelí nepríjemnej situácii, ktorá poriadne preverí jeho trpezlivosť. Podobné zažila víťazka prvej SuperStar, ktorej sa spočiatku zmocnil veľký strach. Bála sa, ako to skončí, no nakoniec to nejako zvládla, hoci jej nebolo všetko jedno. Pre každú speváčku so zlatom v hrdle ide doslova o nočnú moru, ktorú nechce v reálnom živote zažiť.

Keď máva umelec, ktorý sa živí spevom, často vystúpenia a koncerty, na ktoré sa fanúšikovia veľmi tešia, to najhoršie, čo sa mu môže stať, je strata hlasu. Bez neho to prirodzene nie je možné. Nedávno to postihlo Katku Koščovú, ktorá sa o to podelila so svojimi priaznivcami na sociálnej sieti. Aj keď mnohí dávajú na Instagram len pekné chvíle, speváčka, ktorú preslávilo víťazstvo v talentovej šou, sa nebojí ukázať aj nepríjemné veci, ktoré sa jej prihodia v živote.

Bola to pre ňu veľká výzva

Zo začiatku to vyzeralo tak, že naplánované koncerty sa nebudú realizovať, z čoho jej až zvieralo hrdlo. „Ja som taká rada, že sa nám podarilo zvládnuť tieto posledné dni, a nielen prežiť, ale aj si ich ako-tak užiť,“ vydýchla si Katka a vyrozprávala svojim fanúšikom na sociálnej sieti, čo sa udialo. „V utorok som sa zobudila v Bratislave bez hlasu, kúpila som si lístok na najbližší vlak domov a úplne vystrašená, že budeme musieť rušiť najbližšie koncerty, som cestovala a bola ticho,“ priznala speváčka.

Ako ďalej napísala na Instagrame, našťastie, skončilo to dobre. „V stredu som bola ticho doma a vo štvrtok sme už sedeli v aute do Modry. A potom Levice a včera užasná Opava a festival Slunovrat. Chcelo to veľa ticha, čo je teda pre mňa neskutočný problém… Ja som ani bobríka mlčania nedala v skautskom tábore. Na žiadnom z tých 12, ktoré mám za sebou,“ vyšla s pravdou von umelkyňa, pre ktorú to bola poriadna výzva.

Speváčka však v sebe pozbierala silu a zvládla to. „A už sme opäť doma. Na sporáku buble vývar, ktorý mienim piť v litroch najbližšie dni, nektarinky a broskyne sa tešia do bublaniny a kúpila som kilo tvarohu, z ktorého sa chystám robiť guľky so strúhankou a maslom, aj s nejakou zabudnutou jahodou zo záhonu a ešte veľa, veľa višňového džemu navariť… Taký je plán. A v stredu opäť sadnúť na vlak do hlavného mesta,“ informovala pred pár dňami, že jej život opäť išiel tým správnym smerom.