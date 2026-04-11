Otec ChatGPT sa stal terčom útoku: Neznámy muž hodil Molotovov koktail na jeho dom

Polícia v americkom San Franciscu v piatok zatkla 20-ročného muža, ktorý údajne hodil Molotovov koktail na dom výkonného riaditeľa spoločnosti OpenAI Sama Altmana. TASR o tom informuje podľa správy televízie NBC News.
„Našťastie sa nikomu nič nestalo. Veľmi si vážime, ako rýchlo zareagovala sanfranciská polícia a ako mesto pomohlo zaistiť bezpečnosť našich zamestnancov. Dotyčná osoba je vo väzbe a my pomáhame bezpečnostným zložkám s vyšetrovaním,“ uviedla spoločnosť OpenAI vo vyhlásení.
Uviedla, že osoba sa tiež vyhrážala podpálením jej sídla v San Franciscu. Altman sa k údajnému útoku verejne nevyjadril.
O čo išlo?
Podľa policajného vyhlásenia hlásenie o útoku dostala o 04:12 pacifického času (13:12 SELČ). Neznámy muž podľa neho hodil na Altmanov dom „zápalné deštruktívne zariadenie, ktoré spôsobilo požiar vonkajšej brány“. Podozrivý z miesta utiekol.
O 05:07 (14:07 SELČ) dostali ďalšie hlásenie, že sa „neznámy muž vyhráža podpálením budovy“ ústredia spoločnosti OpenAI. „Keď policajti dorazili na miesto činu, muža spoznali z predchádzajúceho incidentu a okamžite ho zadržali,“ stálo vo vyhlásení.
