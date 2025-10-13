Ostatní sa jej posmievali. Herečka zo Sľubu otvorene prehovorila o trápení, s ktorým zápasila v detstve

Mladá umelkyňa, ktorá hviezdi v retro seriáli v roli Zuzany Fraňovej, pôsobí zakaždým šťastne a sebavedome. Málokto by preto povedal, že mala niekedy nejaký komplex, ktorý by jej robil vrásky na tvári. Zdanie však klame, herečka priznala jednu nepríjemnosť, ktorá mnohých zaskočí.
Zdá sa, že Adriána Brnčalová sa nebojí rozprávať aj o témach, ktoré nie sú pozitívne. Dôkazom je jej otvorená spoveď v rámci odpovede na otázku „Čo o mne nevieš?“, ktorú položila známym tváram TV Markíza pri príležitosti Dňa duševného zdravia. Medzi hviezdami sa objavila jedna z hlavných postáv Sľubu, ktorá vyšla s pravdou von o svojej neistote z detstva.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ťažko sa s tým vyrovnávala
Je mladá, krásna a má našliapnuté na sľubnú hereckú kariéru. Napriek tomu trpela jedným komplexom, čo jej dali pocítiť hlavne deti. „Nevieš o mne, že mám pigmentové škvrny na celej pravej strane tela. A keď som bola malá, tak sa na to pýtalo veľa ľudí, vlastne sa mi deti smiali, že mám fľaky po tele. A bolo ťažké sa s tým vyrovnať, vtedy v tom veku, keď som bola malá,“ zdôverila sa Adriána.
Hoci ju to istý čas trápilo, dnes k tomu zaujala iný prístup a vie, že je jedinečná. „Ale s odstupom času to beriem ako svoju možno výhodu, lebo sa odlišujem od iných ľudí,“ priznala herečka, ktorá by mohla byť inšpiráciou pre mladých ľudí.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Mnohým by svojimi slovami mohla dodať silu a sebaistotu, aby to, čo ich trápi, vnímali ako svoju prednosť a silnú stránku. „Ak máš aj ty niečo také, ber to ako výhodu a buď na to pyšný, lebo práve preto si iný,“ odkazuje Adriana ostatným a nabáda ich, aby sa na to pozreli z iného uhla pohľadu.
Nahlásiť chybu v článku