Namiesto štýlového domova organizovaný chaos. Ak máte na poličkách tieto veci, zanechávate zlý dojem

Foto: Image by freepik, Image by freepik

Jana Petrejová
Ak ich nechcete odstrašiť, mali by ste sa vyhnúť týmto chybám. 

Je jedno, či ide o obývačku alebo predsieň, poličky sú v každom prípade ideálnym spôsobom ako vystaviť svoje dekorácie na obdiv a zároveň využiť ľahko dostupný úložný priestor. Treba si to však premyslieť, aby ste nedocielili pravý opak a vaši hostia nemali dojem, že poličky pôsobia chaoticky.

Odborníci na organizáciu domácnosti sa zhodujú na jednom: poličky patria medzi miesta, kde najľahšie vzniká neporiadok. Profesionáli sú však vyzbrojení účinnými tipmi, ako dosiahnuť upratané a esteticky príjemné poličky, na ktoré bude radosť pozerať, ako píše portál Homes and Gardens. Aké chyby kazia ich celkový dojem?

1. Preplnené poličky

Nehrozí nič iné len jeden veľký zmätok. Dá sa to však ľahko napraviť. Jednoducho nechajte medzi predmetmi určité medzery, aby tak každý jeden kus vynikol.

Foto: Image by user15285612 on Freepik

„Je ľahké stále pridávať predmety, ale police preplnené dekoráciami a knihami môžu spôsobiť, že aj tá najkrajšia miestnosť bude vyzerať stiesnene a vizuálne chaoticky. Aby ste tomu zabránili, nechajte niektoré police čiastočne prázdne alebo len zľahka ozdobené. To dáva oku priestor na dýchanie a vytvára lepší vzhľad,“ radí Jon Christensen, generálny riaditeľ centra pre domáce vylepšenia Bidmii.

S expertom súhlasí Eryn Donaldsonová, profesionálna organizátorka a zakladateľka The Model Home. „Ideálne nechajte 25 – 30 % políc voľných. To dá oku miesto na odpočinok a polica bude vyzerať upravene a vyvážene,“ uviedla.

2. Príliš veľa drobností

