OSN v meste Gaza po prvýkrát oficiálne vyhlásila hladomor, čelí mu približne 500-tisíc ľudí

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Tragické správy z mesta Gaza.

Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza. Pri prvom oficiálnom hladomore v regióne Blízkeho východu podľa expertov IPC čelí približne 500 000 ľudí „katastrofálnemu“ hladu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP, televízie BBC a denníka The Guardian.

IPC uvádza, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje hladomor 514 000 ľudí – takmer štvrtinu palestínskej populácie v Gaze – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641 000. Centrum humanitárnej katastrofy v meste Gaza sa navyše do konca budúceho mesiaca môže rozšíriť aj do miest Dajr al-Baláh a Chán Júnis.

Vysoká miera hladovania

Rozhodnutie IPC prišlo po mesiacoch varovaní humanitárnych organizácií, ktoré tvrdili, že obmedzenia dodávok potravín a inej humanitárnej pomoci do Gazy Izraelom a nekončiaca vojenská ofenzíva spôsobujú vysokú mieru hladovania medzi palestínskymi civilistami.

Šéf Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher vyhlásil, že hladomoru sa dalo jednoducho zabrániť, keďže potraviny boli na hraniciach Pásma Gazy, ale nemohli sa dostať dnu „pre systematické bránenie zo strany Izraela“.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vzápätí krok IPC odmietlo a uviedlo, že „v Gaze nie je žiaden hladomor“ a že správa je založená na „lžiach (militantnej skupiny) Hamas prepraných prostredníctvom záujmových organizácií“.

Splnené musia byť 3 hlavné kritériá

Hladomor je formálne vyhlásený pri splnení troch kritérií – najmenej 20 percent domácností čelí extrémnemu nedostatku potravín, najmenej 30 percent detí trpí akútnou podvýživou a najmenej dvaja dospelí alebo štyri deti na 10 000 obyvateľov umierajú každý deň v dôsledku hladu alebo na kombináciu podvýživy a chorôb.

Palestínska enkláva je zničená takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala vyše 61 000 obetí. Úrady nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters.

Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo hnutie Hamas a ďalšie militantné skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko a Maďarsko sú zúfalé: O pomoc žiadame EÚ, opäť k nám netečie ruská ropa.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac