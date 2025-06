Orlando Bloom podstúpil bizarný zákrok za takmer 12 000: Toto sa legendárny herec rozhodol urobiť so svojím telom

Hollywoodske hviezdy, ktoré majú za sebou desaťročia úspešnej kariéry, majú na konte nemalé sumy, s ktorými môžu robiť, čo sa im zachce. Orlando Bloom sa rozhodol investovať do zákroku, na ktorý by bežný smrteľník pravdepodobne ani len nepomyslel.

Odborníci sú skeptickí

Ako informuje Mail Online, pomohol poraziť Saurona v Pánovi prsteňov a plavil sa po siedmich moriach v Pirátoch z Karibiku. To, čo sa Orlando Bloom rozhodol podniknúť, znie ako scéna z ďalšieho filmu, no je to realita. Rozhodol sa totiž na londýnskej klinike podstúpiť dvojhodinovú procedúru za 10 000 libier (takmer 12 000 eur), ktorá má z jeho tela odstrániť mikroplasty a toxické chemikálie.

Odborníci sú ale skeptickí a tvrdia, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že to, čo klinika robí, vás naozaj zbaví mikroplastov. Počas procedúry sa odoberie krv a rozdelí sa na červené krvinky a plazmu. Podľa Davida Cohena, vynálezcu tohto postupu, sa plazma potom pomocou prístroja očistí od „večných chemikálií, mikroplastov, zápalov, jedov a toxínov“ a potom sa opäť zmieša s červenými krvinkami a putuje späť do tela.

Klinika s názvom Clarify Clinics je údajne prvá na svete, ktorá takúto službu (hovorí sa jej Clari) poskytuje. Cohen tvrdí, že z krvi odstráni 90 až 99 percent mikroplastov. Clari tiež údajne redukuje zápal v tele, ktorý sa podľa kliniky spája s vyšším rizikom vzniku rakoviny a neurologických porúch.

Podľa odborníkov zrejme ide len o drahý podvod

V ľudskom tele sa skutočne nachádzajú mikroplasty, vedci ich našli dokonca už aj v mozgu. Je však otázne, či ich snaha o filtrovanie z krvi skutočne prináša akékoľvek zdravotné benefity. Emeritný profesor Edzard Ernst z Exeterskej univerzity si myslí, že procedúra človeka zbaví akurát tak nemalého množstva peňazí.

Ďalší sa pozastavujú nad sumou a pýtajú sa, či je naozaj primerané pýtať si 10 000 libier za zvláštnu dvojhodinovú procedúru bez dokázateľných výsledkov. Každá procedúra môže mať vedľajšie účinky a kým nie je jasné, aké má Clari, odborníci by ju radšej nepodstupovali. Jednoducho povedané, zrejme ide o predražený podvod.

Cohen ale Clari obhajuje a tvrdí, že bol urobený riadny výskum s pozitívnymi výsledkami. Je vraj „bezpečnou a účinnou metódou, ktorá pomáha očistiť telo od škodlivých toxínov a mikroplastov, ktoré sa v ňom hromadia“.