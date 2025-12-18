Orgazmus môže byť zlý, ovplyvňujú ho aj rodičia: 6 prekvapivých faktov o ženskom vyvrcholení, ktoré by ste mali vedieť

Foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
Sex a vzťahy
Vedecky podložené zistenia o ženskom orgazme, ktoré ste (možno) nevedeli.

Téma ženského orgazmu sa v našej spoločnosti stále považuje za niečo, čo je tabu alebo jednoducho sa o nej nehovorí toľko, koľko by sa malo. DailyMail zhrnul 6 prekvapivých vedeckých zistení o ženskom orgazme, ktoré by ste mali poznať. 

O ženskom orgazme koluje v spoločnosti množstvo mýtov. Insider spomína tie najznámejšie: „niečo so ženou nie je v poriadku, keď nedokáže dosiahnuť orgazmus, ak nedosiahnete s partnerom orgazmus súčasne, niečo je zle alebo kvôli používaniu kondómov sa nedá dosiahnuť orgazmus“. Pozrime sa teraz ale na to, čo hovorí veda.

Orgazmus môže byť aj zlý

Napriek tomu, že pre väčšinu ľudí sa spája predovšetkým so sexuálnymi aktivitami, niektorí ľudia ho dosahujú aj pri iných činnostiach. Odborníčka Tracey Cox vysvetlila, že je to možné napríklad pri cvičení. Orgazmus môže zažiť aj osoba pri znásilnení. Toto určite nie sú situácie, ktoré by boli príjemné. Niektorí ľudia dokonca pri ňom pociťujú bolesti. Nie je to teda iba tá slasť, o ktorej sa v spoločnosti stále hovorí.

Ak má vaša mama problémy s orgazmom, s veľkou pravdepodobnosťou ste to zdedili po nej

Vedeli ste, že dosahovanie orgazmu má súvis s vašimi rodičmi? V roku 2005 sa uskutočnila štúdia, ktorá priniesla pre mnohých prekvapivé výsledky. A to, že naše DNA súvisí so schopnosťou vyvrcholenia. Čo sa týka genetiky, môže byť zodpovedná až za 60 % schopnosti dosiahnuť orgazmus. Či teda chcete alebo nie, aj v tejto oblasti máte so svojimi rodičmi veľa spoločného.

Foto: Unsplash

Dosiahnuť orgazmus je možné napríklad aj stimulovaním ruky

Táto štúdia sa týkala žien s ochrnutím dolnej časti tela. Ukázala, že orgazmus môžu dosiahnuť aj iným spôsobom, ako stimuláciou pohlavných orgánov. Neurológ Barry Komisaruk sa roky venoval výskumu tejto témy a zistil, že cesta k orgazmu môže viesť napríklad prostredníctvom takzvaného blúdivého nervu.

Žena dosiahla za hodinu až 134 orgazmov

Aj keď sa väčšinou hovorí o dosahovaní viacerých orgazmov za sebou v spojitosti s mužmi, tento konkrétny rekord drží žena. Čo sa týka mužov, rekordný počet dosiahnutých orgazmov za jednu hodinu je 16.

Mozog sa pri orgazme vypína

Výskum masturbácie žien, ktoré dosahovali orgazmus pod magnetickou rezonanciou ukázal, ako funguje pri tomto akte mozog. Zistilo sa, že zatiaľ čo sa niektoré oblasti mozgu aktivujú, iné sa zas vypnú. Vďaka tomu sa môžeme plnohodnotne sústrediť na práve prežívanú rozkoš.

Foto: Unsplash

Šanca dosiahnuť orgazmus rastie masturbáciou

Masturbácia je v tomto smere veľkou témou sama osebe. Vzniklo o nej rovnako množstvo mýtov a tá ženská je výrazne tabuizovaná oproti mužskej. Faktom ale zostáva, že svoj prvý orgazmus dosiahnete takmer s určitosťou práve pri nej, vysvetľuje Tracey Cox. Spojenie schopnosti dosiahnutia orgazmu a masturbácie vychádza aj z toho, že ak žena masturbuje, pravdepodobne vie, čo sa jej páči a dokáže ju uspokojiť. Pri samotnom sexuálnom akte má potom výhodu.

