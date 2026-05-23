Izraelský minister dostal stopku. Francúzsko mu zakázalo vstup, sankcie žiada aj od EÚ

Francúzsko od soboty zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi, oznámil na sieti X francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.
Toto rozhodnutie je podľa neho dôsledkom jeho „neospravedlniteľného správania sa“ voči účastníkom propalestínskej flotily Global Sumud. Barrot tiež vyzval EÚ, aby na Ben Gvira uvalila sankcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Odporúčané články
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku