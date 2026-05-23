Tvári sa, že chce vzťah, no jeho správanie hovorí opak. Odborníčka na vzťahy radí, aké signály prezradia veľa

Nie každý človek, ktorý hovorí o láske a budúcnosti, je na vzťah naozaj pripravený. Niekedy to odhalí až čas, inokedy stačí všímať si malé signály, ktoré veľa napovedia už na začiatku.
Zuzana Lipová sa dlhodobo venuje vzťahom, randeniu a tomu, ako sa v nich nestratiť hneď na začiatku. V predchádzajúcom článku sme sa spolu pozreli na to, prečo sa pri zoznamovaní neoplatí zatajovať dôležité veci a ako môžu už prvé rozhovory odhaliť hodnoty druhej strany. Tentoraz sme sa pozreli na situáciu, ktorá dokáže človeka poriadne zmiasť – keď druhá strana hovorí o vážnom vzťahu, no jej správanie tomu vôbec nezodpovedá.
Nie vždy sa to dá odhaliť hneď
Na začiatku zoznamovania môže všetko pôsobiť nádejne, no až čas ukáže, či sa kontakt posúva aj k skutočnej blízkosti. „V úvode je to ťažké rozoznať, niekedy až nemožné, kým neprejde čas a neukáže sa, že kontakt síce pretrváva, no progres k hlbšiemu vzťahu chýba. Spomenula by som tri typické veci, ktoré si môžete všimnúť,“ vysvetlila Zuzana.
Za takýmto správaním podľa nej nemusí byť vždy len nezáujem. „Buď je za tým nespracované zranenie, napríklad z nevery alebo rozchodu, a človek sa preto bojí opätovnej blízkosti. Alebo je v danej fáze zameraný na kariéru či iné veci viac než na vzťah, a preto mu nie je ochotný urobiť priestor ani venovať energiu jeho budovaniu,“ opísala.
