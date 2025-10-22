Rusko pokračuje v útokoch na energetickú infraštruktúru: Kyjev sa opäť ocitol v tme, hlásia obete

Rusko v noci na stredu zaútočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev. Raketové útoky spôsobili požiare, trosky z rakiet dopadli do štvrtí hlavného mesta, oznámil na platforme Telegram starosta Kyjeva Vitalij Kličko. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Podľa počiatočných správ síl ukrajinskej protivzdušnej obrany ruská armáda odpálila najmenej štyri rakety. Reportér DPA hlási približne desať výbuchov v centre mesta, zväčša z protileteckej paľby. Kličko na Telegrame informoval o požiaroch, pričom po páde trosiek rakiet plamene zachvátili aj najmenej jedno auto. Na miesta, kde dopadli úlomky rakiet, boli vyslané záchranné tímy, ale podľa Klička nedošlo k žiadnym obetiam.
Možným cieľom boli tepelné elektrárne
Bezprostredne nie je známe, čo bolo terčom ruských útokov. Vojenskí analytici naznačili, že možným cieľom boli zrejme dve tepelné elektrárne v meste. Vedúci regionálnej správy v Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk oznámil, že v oblasti okolo Kyjeva po ruskom útoku zachvátil požiar súkromný dom. Zranenia utrpela jedna žena. Ruské útoky hlásia aj z miest Záporožie a Kamjanske.
Kyiv. Several apartment buildings hit, at least one dead.
russian Shaheds are still flying overhead. Explosions are rocking the city. https://t.co/oJTvrzMODG pic.twitter.com/QGoRlS9SVT
— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 22, 2025
Reuters pripomína, že Rusko počas tejto viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny na Ukrajine pravidelne útočí na tamojšie energetické zariadenia. Moskva pritom tvrdí, že tieto zariadenia sú „legitímnym vojenským cieľom vo vojne“. Rusko útočí na susednú Ukrajinu denne a vojna si vyžiadala už tisíce obetí.
V utorok zahynuli pri ruskom útoku dronmi v Černihivskej oblasti štyri osoby, desať ďalších vrátane desaťročného dieťaťa utrpeli zranenia. Státisíce domácností ostali bez elektriny a mnohé tiež bez vody. Kyjev tvrdí, že ide o ďalší úder Moskvy s cieľom zničiť pred nadchádzajúcou zimou ukrajinský energetický systém.
Masívny dronový útok si vyžiadal obete
Najmenej dvaja ľudia prišli o život v dôsledku masívneho dronového útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, uviedol v stredu v ranných hodinách šéf tamojšej vojenskej správy Tymur Tkačenko. TASR informuje podľa správy agentúry AFP. „Počet obetí v hlavnom meste stúpol na dva,“ potvrdil Tkačenko na platforme Telegram.
Ďalší predstavitelia informovali o rozsiahlom dronovom útoku na Kyjev. Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková na sociálnej sieti Facebook uviedla, že Rusko v rámci „masívneho útoku“ v noci na stredu opäť cielilo na energetickú infraštruktúru hlavného mesta. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vo vyhlásení dodal, že útok, ktorý mesto zasiahol nadránom, si vyžiadal zranených i poškodenie obytných budov, píše AFP.
Útoky aj v ďalších oblastiach Ukrajiny
Ukrajinskí predstavitelia informovali o masívnych dronových útokoch aj v troch ďalších oblastiach krajiny vrátane Záporožskej, kde utrpelo zranenia viacero ľudí a tisícky zostali bez dodávok elektriny. K útoku došlo po tom, čo americký prezident Donald Trump, ktorý vyzval Moskvu a Kyjev, aby zastavili boje na súčasných frontových líniách, v utorok vyhlásil, že odložil plány na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti, pretože nechcel, aby bolo stretnutie „premárnené“.
Ukrajinské sily zasiahli dôležitý chemický závod v Brianskej oblasti na juhu Ruska, oznámila v utorok ukrajinská armáda, podľa ktorej pri útoku použili aj francúzsko-britské strely Storm Shadow. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Podľa vyhlásenia generálneho štábu na platforme Telegram išlo o „masívny kombinovaný raketový a letecký útok,“ pričom ukrajinské sily použili aj strely dlhého dosahu Storm Shadow odpálené zo vzduchu, ktoré prenikli cez ruský systém protivzdušnej obrany.
Cieľom bol kľúčový priemyselný objekt
Generálny štáb opísal zasiahnutý závod ako „kľúčový objekt,“ v ktorom vyrábajú strelný prach, výbušniny a raketové palivo. Spôsobené škody podľa neho naďalej posudzujú. Ruské ministerstvo obrany niekoľko hodín pred vyhlásením ukrajinskej strany uviedlo, že protivzdušná obrana krajiny zničila 57 ukrajinských dronov nad Brianskou oblasťou.
Tamojší gubernátor Alexander Bogomaz na Telegrame oznámil, že Ukrajina v utorok podnikla v tejto oblasti útoky dronmi a raketami. Podľa neho neboli hlásené žiadne zranenia ani škody. Reuters konštatuje, že ruský rezort obrany zriedkavo informuje o škodách spôsobených ukrajinskými útokmi.
Ukrajina zintenzívňuje údery na ruské ciele
Rusko počas viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny denne útočí na susednú Ukrajinu. Údery však podniká aj Ukrajina, ktorá v uplynulých mesiacoch čoraz častejšie útočí na ruské ropné a energetické zariadenia, aby narušila zásobovanie palivom ruskej armády a oslabila zdroje financovania vojny.
