Opýtala som sa umelej inteligencie, čo mám robiť, ak sa chcem dožiť 100 rokov v zdraví: Tento detail vás poriadne prekvapí

Foto: Arxiu de la família Branyas Morera, Public domain, via Wikimedia Commons

Klaudia Oselská
Zaujímate sa o dlhovekosť?

Takmer každý z nás túži po dlhom a zdravom živote, no málokto vie, ako ho dosiahnuť. Umelá inteligencia však vie presne, ako na to. Namiesto všeobecných fráz dokáže vyskladať konkrétny plán, ako dôjsť do úspešného cieľa.

Ako sa dá dožiť 100 rokov v relatívnom zdraví? Táto otázka je za posledné roky mimoriadne diskutovanou nielen vo vedeckých kruhoch, ale aj medzi laickou verejnosťou. Ja som sa rozhodla položiť ju umelej inteligencii. ChatGPT mi do pár sekúnd ponúkol skutočne podrobnú a praktickú odpoveď. V podstate mi vytvoril presný návod, ako sa to dá dosiahnuť.

Tento článok má len informačný charakter. Nejde o žiadne vedecky potvrdené fakty.

Toto sú štyri piliere dlhovekosti

Hneď na úvod zhrnul to najdôležitejšie, dalo by sa povedať štyri piliere dlhovekosti, ktoré sa v rôznych vedeckých štúdiách spomínajú stále dookola – zdravá strava, dostatočný pohyb, kvalitný spánok a zdravé vzťahy.

AI zároveň navrhla presné každodenné návyky, ktoré by som mala dodržiavať – každé ráno vstať v rovnakom čase a v rovnakom čase ísť aj spať, pričom spánok by mal trvať 7 až 9 hodín, a to aj cez víkend. Aspoň hodinu pred spaním by som sa mala vyhýbať obrazovkám a spať by som mala pri teplote 16 až 19 °C.

Zakázala mi držať extrémne diéty. Skôr by som sa podľa nej mala zamerať na konzumovanie rastlinných potravín, jesť ryby jeden až dvakrát týždenne, rafinovaný cukor a ultraspracované potraviny obmedziť na minimum. Alkohol len s mierou, ideálne vôbec a nefajčiť. Môj pitný režim by sa mal skladať najmä z čistej vody.

V oblasti pohybu mi odporučila pravidelnú rýchlu chôdzu, silový tréning aspoň dvakrát do týždňa a raz za týždeň dlhšiu prechádzku alebo turistiku. Tiež mi odporučila venovať sa aj mobilite a strečingu.

Ilustračné foto: Freepik

Sociálne väzby sú rovnako dôležité

Okrem fyzickej stránky je však dôležitá aj tá psychická, preto mi AI radí pestovať priateľstvá, nájsť si zmysel života a venovať sa dobrovoľníctvu aj rôznym záľubám. Na odbúranie stresu mi poradila meditáciu, dychové cvičenia a terapiu.

ChatGPT zašiel až do úplných detailov. Odporučil mi denne používať dentálnu niť, pretože ústna hygiena súvisí s nižším rizikom srdcových ochorení. Rovnako každý deň používať ochranný krém s SPF 30. Nepiť kávu po štrnástej hodine. V domácnosti používať čističku vzduchu. Nevynechávať preventívne prehliadky u lekárov a chodiť na očkovania.

Neviem, či sa vďaka týmto radám skutočne dožijem 100 rokov, ale myslím si, že takto budem žiť aspoň o čosi zdravšie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Podľa gastroenterológa by ste tieto predmety z kuchyne mali okamžite vyhodiť: Pravdepodobne ich máte doma…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví KičaV Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví Kiča
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac