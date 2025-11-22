Podľa gastroenterológa by ste tieto predmety z kuchyne mali okamžite vyhodiť: Pravdepodobne ich máte doma všetky

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Na tieto tri predmety si dajte obrovský pozor.

V kuchyni trávi väčšina z nás každý deň množstvo času, no len málokto sa zamyslí nad tým, či sú naše obľúbené pomôcky skutočne bezpečné. Niektoré z nich pritom môžu škodiť viac, než tušíme. Odborníci upozorňujú na pár nenápadných predmetov, ktoré sa tvária nevinne, no zaslúžili by si okamžitú výmenu.

Harvardský gastroenterológ Saurabh Sethi nedávno upozornil na tri predmety, ktoré v kuchyni používame dennodenne, no môžu mať dlhodobý vplyv na naše zdravie, píše Mail Online. Nejde však o nič špeciálne, pravdepodobne ich máte doma aj vy.

Zabudnite na plastové dosky na krájanie

Plastové dosky sú ľahké, lacné a praktické, no ich popularita má aj tienistú stránku. Po rokoch používania sa na povrchu vytvárajú hlboké ryhy, v ktorých sa zachytáva jedlo, baktérie a čo je ešte horšie – drobné kúsky plastu. Pri krájaní sa tieto mikročastice uvoľňujú priamo do jedla, odkiaľ už vedie len krátka cesta do nášho tela.

Mikroplasty sú v súčasnosti všadeprítomné a odborníci varujú, že sa v tele hromadia, oslabujú imunitu, narúšajú hormonálnu rovnováhu a môžu spôsobiť kožné či zápalové problémy. Ak používate plastovú dosku už dlho, je najvyšší čas ju vymeniť. Ideálnou alternatívou je drevená či bambusová doska, ktorá pri správnej starostlivosti vydrží roky. Sklenené dosky sú síce hygienické, ale rýchlejšie tupia nože.

Ilustračné foto: Unsplash

Poškriabané nepriľnavé panvice vymeňte

Nepriľnavý povrch je úžasný pomocník, kým je neporušený. Problém nastáva, keď sa na panvici objavia škrabance. Práve tie môžu uvoľňovať mikroskopické kúsky povlaku obsahujúce chemikálie PFAS, ktoré sa v tele takmer nerozkladajú.

Niektoré staršie typy panvíc obsahovali dokonca aj PFOA, látku, ktorá je v niektorých krajinách už zakázaná a spája sa s hormonálnymi poruchami či so zvýšeným rizikom rakoviny. Moderné panvice síce tieto konkrétne látky neobsahujú, no poškodený povrch môže byť stále problém. Ak vaša panvica vyzerá, že si toho pamätá viac než vy, doprajte jej dôchodok. Zdravšou alternatívou sú panvice z nehrdzavejúcej ocele, liatiny alebo keramiky.

Pozor na vonné sviečky

Príjemná vôňa domova má svoju cenu. Mnohé bežné sviečky obsahujú ftaláty a parafín – látky, ktoré sa pri horení menia na zmes sadzí a prchavých chemikálií. Tie môžu dráždiť dýchacie cesty a ovplyvňovať hormonálny systém. Preto, ak si bez atmosféry mihotavého plameňa neviete predstaviť večer, siahnite po sviečkach zo sójového, kokosového či včelieho vosku a ideálne bez parfumu. Nielenže sú šetrnejšie k zdravému ovzdušiu v domácnosti, sú aj ekologickejšie.

