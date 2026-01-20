Vedci určili, ktoré plemená psov vyzerajú najšťastnejšie: Výsledok vás možno prekvapí

Pre každého majiteľa je jeho pes najkrajší a najzlatší na svete. Vedci sa však pokúsili odložiť emócie bokom a pozreli sa na to, ktoré plemená psov pôsobia na ľudí najšťastnejšie.
Ako informoval Mail Online, vedci určili, ktoré psy majú najpriateľskejšie tváre. Možno vás prekvapí, že niektoré „odstrašujúce“ plemená majú podľa odborníkov najšťastnejšie vyzerajúce tváre.
Súhlasíte s výberom?
Na vrchole rebríčka sa umiestnil nemecký ovčiak. Podľa vedcov sa totiž psy, ktoré sa viac podobajú na vlky, ľuďom zdajú byť šťastnejšie, pretože dokážu na vytvorenie výrazu tváre použiť viac tvárových svalov. Tieto psy počas hry používajú väčší počet pohybov tvárových svalov, čím vytvárajú prepracovanejšiu a vizuálne expresívnejšiu hravú tvár.
Po boku nemeckého ovčiaka sa ocitli tiež plemená ako – rotvajler, pudel, pitbull, shiba inu, borderská kólia, baset či československý vlčiak.
O čosi menej šťastné tváre majú plemená ako – weimarský stavač, novofundlandský pes, chrt, francúzsky buldoček, anglický buldog, doberman a čivava.
Ešte menej šťastné psy sú husky, labradorský retriever, barzoj, anglický kokeršpaniel. No a najmenej šťastné plemená psov sú podľa vedy austrálsky pastiersky pes, teriér Jack Russell, bígl a šarpej.
