Opustia Farmu rovno traja farmári? Súťažiacich čaká zatiaľ najdrsnejší týždeň na Farme, pôjde o všetko

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Farma
Finále sa blíži a súťažiaci neúprosne vypadávajú.

Na Farme ostalo už len deväť farmárov – Ela, Alena, Dorota, Laura, Rišo, Roman, Robo, Miňo a Sarah. Už čoskoro by sa mal tento počet poriadne zredukovať a ostali by už len šiesti, pričom jeden z nich by sa rovno stal prvým finalistom. Následne by stačilo počet znížiť o ďalších troch a finálová trojica by bola známa.

Naposledy v dueli vypadol Áron a spolu s ním v daný týždeň odišiel aj Igor, keďže ho Robo uhádol ako majiteľa amuletu. Už tento týždeň sa tak znížil počet rovno o dvoch farmárov, no teraz sa zdá, že to aktuálny týždeň tromfne a vypadnú rovno traja. Všetci pritom skončia z iného dôvodu a diváci uvidia niečo nevídané.

Viac z témy Farma:
1.
Výhru si zaslúži len jeden z nich, zhodujú sa diváci Farmy. Majú dosť správania súťažiacich, nešetria kritikou
2.
Rozhodnutie, aké nik nečakal. Farmárka chcela odstúpiť, potom však spravila niečo, čo by na ňu málokto povedal
3.
Všetko je nakoniec inak. Farmári tesne pred finále zamiešali kartami a kufre si balí niekto, koho by ste netipovali
Zobraziť všetky články (81)

Vypadnú rovno traja?

Zatiaľ čo farmári ako Ela či Igor mali plán, že sa do finále prebojujú aj bez duelu len vďaka šikovnej taktike, Roman to poňal inak. Celý čas hovoril o tom, že by chcel tento týždeň skončiť v dueli on, keďže je jedným zo sluhov. Dorota by tak ostala v bezpečí, hoci nemá s farmármi také dobré vzťahy ako Roman.

Nakoniec jeho plán vyšiel, ale nie tak, ako by ste čakali.

Zdá sa, že práve teraz na Farme nastal moment, kedy hrá každý za seba. Dokázal to Romanov výber potom, ako sa stal prvým duelantom a mohol si do duelu vziať buď Dorotu alebo Miňa. Jeden z nich tak dostane možnosť zabojovať o miesto na statku, zatiaľ čo ten druhý si musí pobaliť kufre a rovno ísť domov. Meno toho, kto odíde sa už šíri sociálnymi sieťami, a tak pravdepodobne viete, že to bude Miňo.

Dorota bude o miesto na Farme bojovať a pôjde tak o ďalší mužsko-ženský duel, ktorých mohli diváci Farmy sledovať už niekoľko. Vo väčšine prípadov v nich vyhrala žena a najviac mužov z Farmy vyhodila Laura. Aj tá sa však tento týždeň musí báť o to, či v šou zotrvá. Potrebuje na to totiž dostatok mincí od hospodára, no preto, že mala na Farme od začiatku problém pracovať, ostatní súťažiaci sa jej to rozhodli „dať vyžrať“. Hneď na začiatku prehlásili, že počas jej týždňa ako farmárky týždňa budú pracovať tak, ako ona doteraz. Je preto veľká šanca, že počet 41 mincí nezíska a stane sa tento týždeň treťou vypadnutou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bolo by to pre ňu veľmi náročné. Herečka zo Sľubu priznala, čo má rozdielne s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac