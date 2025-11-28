Opustia Farmu rovno traja farmári? Súťažiacich čaká zatiaľ najdrsnejší týždeň na Farme, pôjde o všetko

Na Farme ostalo už len deväť farmárov – Ela, Alena, Dorota, Laura, Rišo, Roman, Robo, Miňo a Sarah. Už čoskoro by sa mal tento počet poriadne zredukovať a ostali by už len šiesti, pričom jeden z nich by sa rovno stal prvým finalistom. Následne by stačilo počet znížiť o ďalších troch a finálová trojica by bola známa.
Naposledy v dueli vypadol Áron a spolu s ním v daný týždeň odišiel aj Igor, keďže ho Robo uhádol ako majiteľa amuletu. Už tento týždeň sa tak znížil počet rovno o dvoch farmárov, no teraz sa zdá, že to aktuálny týždeň tromfne a vypadnú rovno traja. Všetci pritom skončia z iného dôvodu a diváci uvidia niečo nevídané.
Vypadnú rovno traja?
Zatiaľ čo farmári ako Ela či Igor mali plán, že sa do finále prebojujú aj bez duelu len vďaka šikovnej taktike, Roman to poňal inak. Celý čas hovoril o tom, že by chcel tento týždeň skončiť v dueli on, keďže je jedným zo sluhov. Dorota by tak ostala v bezpečí, hoci nemá s farmármi také dobré vzťahy ako Roman.
Nakoniec jeho plán vyšiel, ale nie tak, ako by ste čakali.
Zdá sa, že práve teraz na Farme nastal moment, kedy hrá každý za seba. Dokázal to Romanov výber potom, ako sa stal prvým duelantom a mohol si do duelu vziať buď Dorotu alebo Miňa. Jeden z nich tak dostane možnosť zabojovať o miesto na statku, zatiaľ čo ten druhý si musí pobaliť kufre a rovno ísť domov. Meno toho, kto odíde sa už šíri sociálnymi sieťami, a tak pravdepodobne viete, že to bude Miňo.
Dorota bude o miesto na Farme bojovať a pôjde tak o ďalší mužsko-ženský duel, ktorých mohli diváci Farmy sledovať už niekoľko. Vo väčšine prípadov v nich vyhrala žena a najviac mužov z Farmy vyhodila Laura. Aj tá sa však tento týždeň musí báť o to, či v šou zotrvá. Potrebuje na to totiž dostatok mincí od hospodára, no preto, že mala na Farme od začiatku problém pracovať, ostatní súťažiaci sa jej to rozhodli „dať vyžrať“. Hneď na začiatku prehlásili, že počas jej týždňa ako farmárky týždňa budú pracovať tak, ako ona doteraz. Je preto veľká šanca, že počet 41 mincí nezíska a stane sa tento týždeň treťou vypadnutou.
