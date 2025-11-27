Bolo by to pre ňu veľmi náročné. Herečka zo Sľubu priznala, čo má rozdielne s Ivanou, toto si nevie predstaviť

Prežíva neľahké manželstvo. Ako sudkyňa rieši rôzne prípady v rodine a rozvody, no tentokrát sa musí popasovať s tým svojím. Potom, čo sa Ivana Sklenárová dozvedela o románikoch svojho manžela, to vôbec nemá jednoduché. Vďaka za Betku, ktorá ich drží pohromade. Mladá herečka sa zhostila svojej postavy priam bravúrne.
V Sľube hrá prísnu sudkyňu, no ak by ju človek stretol osobne, zistil by, že prísnosť z nej vôbec nejde. Aj to svedčí o herečke Eve Mores, aká je talentovaná a dokáže zahrať takmer kohokoľvek. Okrem toho, že v markizáckom Teleráne prezradila menšiu pikantériu, že má problém s prijímaním komplimentov, na ktoré jednoducho nevie reagovať, vyšla s pravdou von, ako sa jej stvárňuje seriálová Ivana Sklenárová.
Čo prezradila o svojej postave a hereckom kolegovi?
Z jej odpovede vyznie, že je rada za túto príležitosť a užíva si to. „Super sa mi to hrá. Veľmi dobre sa mi to točí. Super sa mi spolupracuje aj s mojimi kolegami, s ktorými je to vlastne moja prvá spolupráca. S Filipom, Vladkom Kobielskym, so Soničkou a podobne. Baví ma to,“ neskrývala svoje nadšenie sympatická hnedovláska, ktorej herecká rola spočiatku v prvej sérii nemala toľko priestoru, ako v aktuálnej.
Po čase sa zžila so svojou postavou, no predsa len je tu niečo, čo s ňou nemá spoločné. „Rozdielne máme asi to, že ja si samú seba neviem predstaviť ako sudkyňu. To je taká obrovská zodpovednosť, ona vlastne rieši rodinné právo a všelijaké rodinné drámy, čo by bolo pre mňa asi veľmi náročné,“ priznala Eva Mores, ktorá však zároveň v niečom prienik našla. „A čo máme spoločné? Asi ten spôsob bilancovania medzi profesným a osobným životom a akým spôsobom sa snaží nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma svetmi. A ten prístup k životu v tomto smere,“ pokračovala.
Každý, kto už natáčal s Filipom Tůmom, vie, že sa pri ňom nedá tváriť vážne. Neustále vtipkuje, smeje sa a zabáva ostatných. Vedela by o tom rozprávať aj Eva, ktorá si však uňho pochvaľuje ešte inú vec.
„Filip, keď príde na pľac, všetci sa smejeme. On sype jeden fór za druhým a všetci sa tam váľame od smiechu, teda naozaj nielen ja, ale naozaj celý štáb. Ale spolupráca s ním je strašne super, lebo pre mňa je fascinujúca tá kombinácia toho, aký on je neuveriteľný „srandista“, ale zároveň úplny profík. On je veľmi super herecký partner. Ale niektoré scény, kde mám plakať a chvíľku predtým sa tam váľam od smiechu, áno, to je náročné,“ ozrejmila herečka.
