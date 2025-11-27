Bolo by to pre ňu veľmi náročné. Herečka zo Sľubu priznala, čo má rozdielne s Ivanou, toto si nevie predstaviť

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Natáčanie si užíva, no jednu vec by nezvládla tak, ako jej seriálová postava.

Prežíva neľahké manželstvo. Ako sudkyňa rieši rôzne prípady v rodine a rozvody, no tentokrát sa musí popasovať s tým svojím. Potom, čo sa Ivana Sklenárová dozvedela o románikoch svojho manžela, to vôbec nemá jednoduché. Vďaka za Betku, ktorá ich drží pohromade. Mladá herečka sa zhostila svojej postavy priam bravúrne. 

V Sľube hrá prísnu sudkyňu, no ak by ju človek stretol osobne, zistil by, že prísnosť z nej vôbec nejde. Aj to svedčí o herečke Eve Mores, aká je talentovaná a dokáže zahrať takmer kohokoľvek. Okrem toho, že v markizáckom Teleráne prezradila menšiu pikantériu, že má problém s prijímaním komplimentov, na ktoré jednoducho nevie reagovať, vyšla s pravdou von, ako sa jej stvárňuje seriálová Ivana Sklenárová.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Najkrajšia scéna druhej série zanechala v divákoch Sľubu trpkú dohru. Boja sa, čo príde ďalej a nešetria výčitkami voči seriálu
2.
Prehovorila o tajomstvách. Herečka zo Sľubu šokovala o svojej rodinnej minulosti a prezradila ťažký životný príbeh
3.
Prepíšte scenár, dožadujú sa diváci Sľubu. Jedna scéna ich dohnala k slzám, teraz chcú, aby sa postava poučila
Zobraziť všetky články (17)

Čo prezradila o svojej postave a hereckom kolegovi?

Z jej odpovede vyznie, že je rada za túto príležitosť a užíva si to. „Super sa mi to hrá. Veľmi dobre sa mi to točí. Super sa mi spolupracuje aj s mojimi kolegami, s ktorými je to vlastne moja prvá spolupráca. S Filipom, Vladkom Kobielskym, so Soničkou a podobne. Baví ma to,“ neskrývala svoje nadšenie sympatická hnedovláska, ktorej herecká rola spočiatku v prvej sérii nemala toľko priestoru, ako v aktuálnej.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Po čase sa zžila so svojou postavou, no predsa len je tu niečo, čo s ňou nemá spoločné. „Rozdielne máme asi to, že ja si samú seba neviem predstaviť ako sudkyňu. To je taká obrovská zodpovednosť, ona vlastne rieši rodinné právo a všelijaké rodinné drámy, čo by bolo pre mňa asi veľmi náročné,“ priznala Eva Mores, ktorá však zároveň v niečom prienik našla. „A čo máme spoločné? Asi ten spôsob bilancovania medzi profesným a osobným životom a akým spôsobom sa snaží nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma svetmi. A ten prístup k životu v tomto smere,“ pokračovala.

Každý, kto už natáčal s Filipom Tůmom, vie, že sa pri ňom nedá tváriť vážne. Neustále vtipkuje, smeje sa a zabáva ostatných. Vedela by o tom rozprávať aj Eva, ktorá si však uňho pochvaľuje ešte inú vec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

„Filip, keď príde na pľac, všetci sa smejeme. On sype jeden fór za druhým a všetci sa tam váľame od smiechu, teda naozaj nielen ja, ale naozaj celý štáb. Ale spolupráca s ním je strašne super, lebo pre mňa je fascinujúca tá kombinácia toho, aký on je neuveriteľný „srandista“, ale zároveň úplny profík. On je veľmi super herecký partner. Ale niektoré scény, kde mám plakať a chvíľku predtým sa tam váľam od smiechu, áno, to je náročné,“ ozrejmila herečka.

Často s deťmi na pľaci

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví KičaV Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví Kiča
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac