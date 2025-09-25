Okúpete sa tu aj v októbri, stačí vám 25 eur na noc: Našli sme šialene lacné letenky z Bratislavy k moru

Foto: Raicem, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Ak ste ešte neodložili plavky, vieme, čo s nimi.

Keď sa pozrieme von oknom, s počasím to nevyzerá vôbec dobre. A to znamená len jediné – je to ideálny čas vyraziť na výlet. Výhodou jesene v našich končinách je, že za slnečnými lúčmi ešte netreba cestovať ďaleko. A našli sme pre vás lacné letenky, s ktorými môžete dovolenkovať už o pár dní. 

Na Slovensku sa ochladilo a ak sa vám cnie za teplom, zaletieť si za ním je jednoduché. Napríklad do tureckého Dalamanu, kde teploty aj v týchto dňoch atakujú vysoké tridsiatky. Nachádza sa v blízkosti Stredozemného mora, v ktorom sa stále môžete okúpať.

Viac z témy Lacné letenky:
1.
Neseďte doma, našli sme najlacnejšie letenky len za 15 eur: Priamo z Bratislavy si zaletíte do obľúbenej destinácie
2.
Z najlacnejších leteniek vám budú stáť vlasy dupkom: Zaplatíte len 15 eur, priamo z Bratislavy si užijete neznámy klenot
3.
Z týchto lacných leteniek padnete na zadok: Len za 19 eur si zaletíte priamo z Bratislavy do obľúbenej destinácie
Zobraziť všetky články (81)

Jednosmerné letenky priamo z Bratislavy štartujú na 25 eurách, za ktoré si do populárneho mestečka zaletíte napríklad 7. októbra, no máte na výber z viacerých termínov počas najbližších dvoch mesiacov. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 2 hodiny a 30 minút.

Foto: Screen Kiwi

Tam aj späť za pár desiatok eur

Ceny spiatočných leteniek začínajú na približne 55 eurách, avšak ide o neskoršie novembrové termíny, kedy už bude v Dalamane chladnejšie. Ak by ste vyrazili spomínaného 7. októbra a dovolenkovali týždeň, za cestu tam aj späť dáte 67 eur, čo nie je vôbec zlé.

Foto: Screen Kiwi

Pozreli sme sa aj na ceny ubytovania

Výhodou dovolenkovania v tomto období môžu byť aj ceny, ktoré v obľúbených destináciách často klesajú. A keďže je turistov menej, máte na výber z väčšieho množstva ubytovaní za dobrý peniaz.

Do vyhľadávača na známom portáli sme zadali termín od 7. do 14. októbra a hľadali najlacnejšie ubytovanie pre dve osoby. Našli sme apartmán s dvoma spálňami za 350 eur, čo keď vydelíme počtom nocí a osôb, vychádza na 25 eur na noc na jedného, čo nie je vôbec zlé.

Do 500 eur na týždeň máte na výber z viacerých možností, čo znamená, že nájsť tu ubytovanie na 7 nocí do 250 eur na jedného nie je vôbec problém. Čiže je to ideálna príležitosť vyraziť na dovolenku aj s nižším rozpočtom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac