Okúpete sa tu aj v októbri, stačí vám 25 eur na noc: Našli sme šialene lacné letenky z Bratislavy k moru

Keď sa pozrieme von oknom, s počasím to nevyzerá vôbec dobre. A to znamená len jediné – je to ideálny čas vyraziť na výlet. Výhodou jesene v našich končinách je, že za slnečnými lúčmi ešte netreba cestovať ďaleko. A našli sme pre vás lacné letenky, s ktorými môžete dovolenkovať už o pár dní.
Na Slovensku sa ochladilo a ak sa vám cnie za teplom, zaletieť si za ním je jednoduché. Napríklad do tureckého Dalamanu, kde teploty aj v týchto dňoch atakujú vysoké tridsiatky. Nachádza sa v blízkosti Stredozemného mora, v ktorom sa stále môžete okúpať.
Jednosmerné letenky priamo z Bratislavy štartujú na 25 eurách, za ktoré si do populárneho mestečka zaletíte napríklad 7. októbra, no máte na výber z viacerých termínov počas najbližších dvoch mesiacov. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 2 hodiny a 30 minút.
Tam aj späť za pár desiatok eur
Ceny spiatočných leteniek začínajú na približne 55 eurách, avšak ide o neskoršie novembrové termíny, kedy už bude v Dalamane chladnejšie. Ak by ste vyrazili spomínaného 7. októbra a dovolenkovali týždeň, za cestu tam aj späť dáte 67 eur, čo nie je vôbec zlé.
Pozreli sme sa aj na ceny ubytovania
Výhodou dovolenkovania v tomto období môžu byť aj ceny, ktoré v obľúbených destináciách často klesajú. A keďže je turistov menej, máte na výber z väčšieho množstva ubytovaní za dobrý peniaz.
Do vyhľadávača na známom portáli sme zadali termín od 7. do 14. októbra a hľadali najlacnejšie ubytovanie pre dve osoby. Našli sme apartmán s dvoma spálňami za 350 eur, čo keď vydelíme počtom nocí a osôb, vychádza na 25 eur na noc na jedného, čo nie je vôbec zlé.
Do 500 eur na týždeň máte na výber z viacerých možností, čo znamená, že nájsť tu ubytovanie na 7 nocí do 250 eur na jedného nie je vôbec problém. Čiže je to ideálna príležitosť vyraziť na dovolenku aj s nižším rozpočtom.
