Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie

Foto: Osobný archív Jozef Musil

Klaudia Oselská
Slováci žijúci v zahraničí
"V Škótsku som sa cítil ako doma," hovorí Jozef, ktorý žije vo Veľkej Británii 5 rokov.

Jozef, ktorý pochádza zo stredného Slovenska, odišiel za štúdiom do Škótska pred piatimi rokmi, ale nedávno sa presťahoval do Anglicka za lepšími pracovnými skúsenosťami. Život v Škótsku si však úplne zamiloval a verí, že sa tam v budúcnosti bude mať možnosť opäť vrátiť. Tvrdí, že Slováci a Škóti sú si veľmi podobní: „Keby sme mali podobnejšie jazyky, okamžite by som uveril, že Škóti sú naši stratení slovanskí bratia, alebo že my sme nejaká odnož Keltov.“

Jozef Musil žil štyri roky v treťom najľudnatejšom škótskom meste Aberdeen, ktoré leží na východnom pobreží Severného mora, kde študoval matematiku. Dnes žije v anglickom meste Lancaster, kde učí na miestnej strednej škole.

Viac z témy Slováci žijúci v zahraničí:
1.
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
2.
Viktória žila v Japonsku: Priemerný plat tu je 2 600 eur, no náklady 1 700 eur. V tomto sme na Slovensku modernejší
3.
Laura žije a pracuje vo Švajčiarsku: Minimálna mzda je tu 4200 eur. Najdrahšie je bývanie, izba stojí bežne cez 1000 eur
Zobraziť všetky články (8)

V našom rozhovore nám prezradil nielen to, ako vyzeral jeho život v Škótsku, ale aj to, aké sú tam ceny a čo na Slovensku funguje lepšie.

Kedy a prečo si odišiel žiť do Škótska? Ako dlho si tam žil?

Do Škótska som odišiel za štúdiom v roku 2020 po ukončení strednej školy, keďže som bol prijatý na univerzitu v Aberdeene, kde som študoval matematiku.

V Škótsku som žil, študoval a pracoval štyri roky, ale vo Veľkej Británii žijem už päť rokov.

Do Škótska si odišiel študovať, mal si tam však aj nejakú pracovnú skúsenosť?

Áno, ale len zopár. Pracoval som ako osobný tútor, teda som doučoval, aj ako asistent tutoriálov a praktických cvičení na univerzite, taktiež ako inšpektor úrody zemiakov.

Foto: Osobný archív Jozef Musil

Aké povolenia, úrady, doklady si musel pred svojím sťahovaním do zahraničia vybaviť?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké povolenia musel Jozef pred sťahovaním do Veľkej Británie vybaviť;
  • čo sa mu na živote v Škótsku páčilo a čo nepáčilo;
  • akí sú Škóti;
  • v čom by sme sa od Škótov mali inšpirovať;
  • čo funguje na Slovensku lepšie;
  • koľko v Škótsku stojí život a koľko ľudia zarábajú;
  • aké tipy a rady by dal ľuďom, ktorí sa chystajú do Škótska na dovolenku.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac