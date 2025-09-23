Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie

Jozef, ktorý pochádza zo stredného Slovenska, odišiel za štúdiom do Škótska pred piatimi rokmi, ale nedávno sa presťahoval do Anglicka za lepšími pracovnými skúsenosťami. Život v Škótsku si však úplne zamiloval a verí, že sa tam v budúcnosti bude mať možnosť opäť vrátiť. Tvrdí, že Slováci a Škóti sú si veľmi podobní: „Keby sme mali podobnejšie jazyky, okamžite by som uveril, že Škóti sú naši stratení slovanskí bratia, alebo že my sme nejaká odnož Keltov.“
Jozef Musil žil štyri roky v treťom najľudnatejšom škótskom meste Aberdeen, ktoré leží na východnom pobreží Severného mora, kde študoval matematiku. Dnes žije v anglickom meste Lancaster, kde učí na miestnej strednej škole.
V našom rozhovore nám prezradil nielen to, ako vyzeral jeho život v Škótsku, ale aj to, aké sú tam ceny a čo na Slovensku funguje lepšie.
Kedy a prečo si odišiel žiť do Škótska? Ako dlho si tam žil?
Do Škótska som odišiel za štúdiom v roku 2020 po ukončení strednej školy, keďže som bol prijatý na univerzitu v Aberdeene, kde som študoval matematiku.
V Škótsku som žil, študoval a pracoval štyri roky, ale vo Veľkej Británii žijem už päť rokov.
Do Škótska si odišiel študovať, mal si tam však aj nejakú pracovnú skúsenosť?
Áno, ale len zopár. Pracoval som ako osobný tútor, teda som doučoval, aj ako asistent tutoriálov a praktických cvičení na univerzite, taktiež ako inšpektor úrody zemiakov.
Aké povolenia, úrady, doklady si musel pred svojím sťahovaním do zahraničia vybaviť?
