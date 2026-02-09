Osudný pád stopol olympijské sny: Dcéra Verešovej sa po páde učila chodiť, jej ďalšie kroky povedú iným smerom

Zranenia patria k vrcholovému športu rovnako ako víťazstvá, no niektoré prídu príliš skoro a zmenia život od základov.
Pre magazín Extra.cz prezradila dcéra Andrey Verešovej Vanessa Volopichová, že síce má len osemnásť rokov, no už si prešla mimoriadne náročnou skúškou, ktorá ju na čas odstavila zo športového života a prinútila zamerať sa na zdravie, štúdium aj vlastnú budúcnosť. Mladá snoubordistka tak dnes stojí na pomyselnom rázcestí, kde sa učí prijať nečakanú zmenu, nabrať nové sily a postupne hľadať ďalší smer svojej životnej cesty.
Tvrdý pád a návrat na začiatok
Vanessa Volopichová sa zimným športom venovala od detstva a už v siedmich rokoch si zamilovala snowboard. Talent potvrdila v pätnástich rokoch, keď získala zlato na Európskom olympijskom festivale mládeže a jej kariéra sa sľubne rozbiehala. V decembri 2025 však prišiel vážny zlom – nešťastný pád počas tréningu jej spôsobil ťažké poškodenie kolena, ktoré si vyžiadalo náročnú plastickú operáciu.
„Bola to najťažšia skúška, akú som doteraz v živote mala. Fyzicky aj mentálne neopísateľná a stále nie som fit, takže uvidíme, ako to pôjde,“ priznala Vanessa. Po zákroku sa musela učiť základné pohyby odznova. „Pár dní som sa učila chodiť. To bolo najťažšie. Myslela som si, že už nikdy v živote nevstanem z postele,“ dodala dcéra Andrey.
Momentálne si dáva od snoubordu pauzu a sústreďuje sa najmä na regeneráciu a štúdium. „Teraz si dávam pauzu, beriem to postupne a snažím sa sústrediť na seba a na štúdium,“ vysvetlila.
