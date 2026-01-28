Odmieta slepé nasledovanie trendov. Podľa Gizky Oňovej je móda o niečom inom, mnohí by si z nej mali brať príklad

Gizka Oňová patrí k osobnostiam, ktoré si na nič nehrajú a sú samé sebou za každých okolností. Svojím nezameniteľným štýlom, humorom a nadhľadom dokáže zaujať nielen na obrazovkách, ale aj pri bežných rozhovoroch. Móda pre ňu nie je diktátom trendov a výstrelky jej nič nehovoria. Podľa nej je dôležité niečo úplne iné, ako sa len prispôsobovať neustále tomu, čo kážu módni návrhári alebo časopisy.
Odvážne kombinácie farieb, netradičné strihy či extravagantné doplnky sú neodmysliteľnou súčasťou módneho sveta. Hoci často vyvolávajú zmiešané reakcie, pre niektorých ide o skvelú inšpiráciu a spôsob sebavyjadrenia a pre iných zas o kontroverziu alebo prehnanosť. Podobné trendy Gizke Oňovej príliš „nevoňajú“. A už obzvlášť nie široké nohavice a kroptopové krátke tričká, ktoré ovládli svet módy, ako sama priznala v rozhovore pre portál Aktuality.sk.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako sa oblieka?
Spočiatku to vyzeralo tak, že k tomu veľa Gizka nepovie. Napokon ide o niečo, čo je skôr pre mladých ľudí, aspoň tak sa zdá podľa jej reakcie. Nakoniec však prezradila, ako zvykne nakupovať nové módne kúsky do svojho šatníka. „To nekomentujem. Ja to už vo svojom veku nekomentujem. Ja vám takto poviem, ja dosť nakupujem spontánne, niečo zbadám a poviem si, že aha, toto chcem mať,“ uviedla speváčka.
Nezaujíma ju, či ide o trend vyhlásený popredným módnym guru, skôr sa pri výbere oblečenia riadi niečím iným. Mnohí by si z nej mohli vziať príklad. Móda totiž nie je len o tom, čo práve „letí“. „Ide o to, aby som sa ja v tom dobre cítila. A tým pádom má človek dobré vyžarovanie, keď má na sebe niečo, čo neukazuje nedostatky, ale ukazuje prednosti. Takže ja sa už takto obliekam, ale väčšinou sa mi to aj darí,“ uviedla na pravú mieru.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
To však neznamená automaticky, že módne výstrelky odsudzuje. „Móda je taká vec, že čo ja viem, ja už to tak veľmi nesledujem ako mladí, ale patrí to k mladým, aby experimentovali, skúšali, aj bedrové nohavice, ktoré o rok už nebudú v móde…“ poznamenala Gizka, ktorá nezvykne dávať rady ohľadom obliekania svojim vnúčatám či deťom. Podľa nej sami od nej niečo „nasali“.
„Nikto nie je na moje rady ohľadom módy zvedavý. Ani jedno moje vnúča. Ale voľajako si hovorím, že však predsa vyrastali u nás doma a videli náš vzťah aj k oblečeniu, k móde, k vareniu a ku gazdovaniu. Hádam si niečo z toho zobrali,“ dodala televízna osobnosť, ktorá sa preslávila ako energická Svokra z markizáckej relácie. Sláva jej priniesla fanúšikov, ktorí sa s ňou radi odfotografujú, čo jej však kamarátky vraj zvyknú vyčítať.
Nahlásiť chybu v článku