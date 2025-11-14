Prekvapila úprimným priznaním. Gizka Oňová vyšla s pravdou von, čo jej vyčítajú kamarátky, ona s tým nemá žiadny problém

Viacerí sa zhodli na tom, že slovenská speváčka, ktorú si mnohí pamätajú z relácie Svokra, pôsobí dojmom, ako keby ju poznali dlhé roky. Dokonca ju prirovnávajú k svojej babičke, ktorej sa môžu zdôveriť so všetkým a spýtať sa jej na čokoľvek. Vo svojich 76 rokoch má energie na rozdávanie a pamäť jej slúži lepšie než mnohým iným mladším ľuďom.
Je stále aktívna a nechýba jej dobrá nálada. Zdá sa, akoby Gizka Oňová ani nestarla. Kombinácia pokojného dojmu a príjemného hlasu z nej robia osobu, s ktorou chce každý tráviť čas. Ako sama speváčka priznala, dokonca, aj keď išla do markizáckej relácie Na káve s, kde prijala pozvanie, bolo taxikárovi ľúto, že ju doviezol do cieľa. Chcel sa jej totiž ešte na niečo opýtať.
Skúsenosti a rodina ju vyformovali
„Neviem, ako je to možné, že vzbudzujem u ľudí takéto pocity, že sa ma môžu hocičo spýtať,“ povedala prekvapene Gizka na začiatku rozhovoru s moderátorkou, ktorá taktiež potvrdila, že má pocit, ako keby bola z jej rodiny. Speváčke sa ľudia údajne zdôverujú so súkromnými vecami, čomu vôbec nerozumie. Na všetko má jednoducho zmysluplnú odpoveď a dokáže pomôcť. Ako sama uviedla, je to skúsenosťami a genetickou výbavou, že je taká, aká je.
Môžu za to jej starí rodičia, ktorí vždy mali na ňu čas. „Napríklad, babka ma nikdy neodbila, keď som sa niečo spýtala. Mama, tá už bola netrpezlivejšia, veľmi skoro sa vydala a v 24, 25 rokoch už mala tri deti,“ dodala Gizka, ktorá časom pochopila, prečo nemala jej mama trpezlivosť.
„Všetci sme nejakí, ale v prapodstate ja si myslím, že ani človek sa nenarodí zlý. Ide o to, že kde sa narodí, do akej rodiny, čo vidí, čo počuje, či vôbec zažije pochvalu, objatie… A toto všetko som ja dostala do výbavy a teraz to rozdávam,“ pokračovala.
