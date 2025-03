Odložte bundy aj čapice, prišla jar: Čakajú nás teplé dni, bude aj 20 stupňov. Pozor však na túto vec

Nasledujúce dni prinesú na Slovensko mimoriadne teplé počasie, ktoré sa skôr hodí k jari než k začiatku marca. Vzduch prúdiaci z juhu Európy spôsobí výrazné oteplenie a počas najteplejších dní môžu teploty vystúpiť až na hranicu +20 °C.

Hoci slnečné a stabilné počasie poteší mnohých, niektoré sektory, ako napríklad poľnohospodárstvo, čelia problémom v dôsledku pretrvávajúceho deficitu zrážok. Podľa portálu iMeteo sa v súčasnosti nad strednou Európou rozprestiera oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá prináša stabilné počasie. K tomu sa ešte pridáva prúdenie teplého vzduchu zo severozápadu.

Tento prílev teplého vzduchu spôsobí, že teploty počas dňa porastú a budeme môcť pocítiť jarné teplo. Teploty v utorok sa dostanú až na hodnoty medzi 10 až 15 °C. Na oblohe sa bude striedať jasné a polojasné počasie, pričom zrážky sa v tejto dobe neočakávajú. Vietor bude mierny, takže sa môžeme tešiť na príjemné počasie.

Bez zrážok, ale s výzvami

Teplé počasie nás bude sprevádzať aj v nasledujúcich dňoch, pričom najvyššie teploty sa očakávajú vo štvrtok. V juhozápadnej časti Slovenska môže teplota atakovať hranicu 20 °C. Avšak so zvýšenými teplotami prichádza aj riziko zníženia ozónu v ovzduší.

Podľa odborníkov môže nižšia koncentrácia ozónu viesť k zvýšenému UV žiareniu, čo môže mať negatívne účinky na zdravie, ako je poškodenie pokožky a očí, a dokonca aj oslabenie imunitného systému. Je preto dôležité dávať si pozor na slnečné lúče, najmä po dlhšom zimnom období, keď naša pokožka nie je zvyknutá na intenzívnejšie UV žiarenie.

Plánujte víkend v prírode

Aj víkend sa bude niesť v znamení teplého počasia, takže plánovanie pobytu vonku je skvelý nápad. Ak chcete využiť priaznivé podmienky, určite si nájdite čas na prechádzky či iné outdoorové aktivity.

Súčasné stabilné a suché počasie vydrží až do budúceho týždňa, kedy sa očakávajú zrážky, ktoré prinesú zmenu do nášho počasia. Do tej doby si však môžeme užívať teplé dni, ktoré nám pripomenú, že jar je na dosah.