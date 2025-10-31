Odhalila svoje súkromie. Herečka zo Sľubu prezradila, kde vyrastala a priznala moment, kedy sa rozhodla pre herectvo

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Na rodné mesto má veľa pekných spomienok.

Fanúšikovia si naplno užili hviezdy vďaka roadshow seriálu Sľub. Herci precestovali celé Slovensko, aby sa stretli so svojimi priaznivcami, ktorí boli z nich nadšení. Adriána Brnčalová si odskočila do svojho rodného mesta, o ktorom prezradila zaujímavé veci a ukázala obľúbené miesta, ktoré jej prirástli k srdcu.

Hlavná hviezda seriálu, ktorá stvárňuje Zuzanu, na nejaký čas zmenila povolanie a stala sa turistickou sprievodkyňou v Levoči, odkiaľ pochádza. Markíze porozprávala o slovenskom meste, ktoré pre ňu veľa znamená a rada sa sem vracia.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Fungovala v núdzovom režime. Herečka zo Sľubu vyšla s pravdou von, že sa jej zrútil svet a prežila traumu
2.
Odtajnila zákulisie natáčania seriálového hitu. Herečka zo Sľubu vyšla s pravdou von, čo je slabou stránkou Natálie
3.
Prehovorila o svojej minulosti. Herečka zo Sľubu vyšla s pravdou von, že kedysi obdivovala nesprávnych ľudí
Zobraziť všetky články (12)

Je to pre ňu nostalgia

Najprv ukázala Kostol svätého Jakuba. „Za nami sa nachádza oltár svätého Jakuba, ktorý vytvoril majster Pavol z Levoče. Vďaka tomu sa Levoča zaradila do UNESCA a je to taká levočská pýcha. Je to najvyšší gotický oltár v strednej Európe, ktorý je celý z dreva a nie je tam použitý ani jeden klinec,“ uviedla Adriána, ktorá dodala, že majstrovi Pavlovi to nikto nechcel veriť a kolovali legendy, že kostol postavil s diablom.

Následne vyšla s pravdou von, že je veriaca. Podľa nej je dobré navštíviť kostol, užiť si trochu ticha a spojiť sa s Bohom. „A je tu ďalšia rarita nášho kostola. Toto je miesto bielej panej a vraví sa, že keď si sem sadneš, tak buď opeknieš alebo sa do roka vydáš. Tak neviem, či by som sa odtiaľto nemala postaviť, lebo v Sľube som už vydatá,“ poznamenala sympatická brunetka s úsmevom.

Ako ďalej doplnila, je pyšná na to, že pochádza práve z Levoče, keďže nosí v sebe krásnu históriu. „Nielen kostol, ale celé toto miesto je úplne čarovné. Zároveň je to zaujímavé pre ľudí, ktorí sem prichádzajú ako turisti. Keď sa sem vraciam, tak je to taká nostalgia pre mňa, lebo už tu netrávim veľa času,“ povedala Adriána, ktorá chodí do Levoče hlavne za svojou rodinou, priateľmi a za blízkymi.

Kde sa to celé začalo?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac