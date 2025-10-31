Odhalila svoje súkromie. Herečka zo Sľubu prezradila, kde vyrastala a priznala moment, kedy sa rozhodla pre herectvo

Fanúšikovia si naplno užili hviezdy vďaka roadshow seriálu Sľub. Herci precestovali celé Slovensko, aby sa stretli so svojimi priaznivcami, ktorí boli z nich nadšení. Adriána Brnčalová si odskočila do svojho rodného mesta, o ktorom prezradila zaujímavé veci a ukázala obľúbené miesta, ktoré jej prirástli k srdcu.
Hlavná hviezda seriálu, ktorá stvárňuje Zuzanu, na nejaký čas zmenila povolanie a stala sa turistickou sprievodkyňou v Levoči, odkiaľ pochádza. Markíze porozprávala o slovenskom meste, ktoré pre ňu veľa znamená a rada sa sem vracia.
Je to pre ňu nostalgia
Najprv ukázala Kostol svätého Jakuba. „Za nami sa nachádza oltár svätého Jakuba, ktorý vytvoril majster Pavol z Levoče. Vďaka tomu sa Levoča zaradila do UNESCA a je to taká levočská pýcha. Je to najvyšší gotický oltár v strednej Európe, ktorý je celý z dreva a nie je tam použitý ani jeden klinec,“ uviedla Adriána, ktorá dodala, že majstrovi Pavlovi to nikto nechcel veriť a kolovali legendy, že kostol postavil s diablom.
Následne vyšla s pravdou von, že je veriaca. Podľa nej je dobré navštíviť kostol, užiť si trochu ticha a spojiť sa s Bohom. „A je tu ďalšia rarita nášho kostola. Toto je miesto bielej panej a vraví sa, že keď si sem sadneš, tak buď opeknieš alebo sa do roka vydáš. Tak neviem, či by som sa odtiaľto nemala postaviť, lebo v Sľube som už vydatá,“ poznamenala sympatická brunetka s úsmevom.
Ako ďalej doplnila, je pyšná na to, že pochádza práve z Levoče, keďže nosí v sebe krásnu históriu. „Nielen kostol, ale celé toto miesto je úplne čarovné. Zároveň je to zaujímavé pre ľudí, ktorí sem prichádzajú ako turisti. Keď sa sem vraciam, tak je to taká nostalgia pre mňa, lebo už tu netrávim veľa času,“ povedala Adriána, ktorá chodí do Levoče hlavne za svojou rodinou, priateľmi a za blízkymi.
