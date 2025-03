Odborníčka na reč tela prezradila čo znamená, keď sa niekto pred vami dotkne svojho nosa: Skutočný dôvod vás nepoteší

Možno si myslíte, že ide len o obyčajný reflex, no v skutočnosti môže prezradiť oveľa viac, než si myslíte. Odborníčka na reč tela prezradila pravý dôvod, prečo sa pri rozhovore dotýkame svojho nosa.

Reč tela nám často prezrádza oveľa viac než slová. Mnohé gestá či mimické prejavy môžu naznačovať skryté emócie, neistotu, alebo dokonca nesúhlas. Ako píše Daily Mail, jedným z takýchto gest je aj dotýkanie sa nosa.

Možno si myslíte, že je to len obyčajný tik alebo reakcia na svrbenie, no odborníčka na reč tela Adrianne Carter vo svojom videu na sociálnej sieti TikTok prezradila, že toto gesto môže mať oveľa hlbší význam.

Dôvod vás nepoteší

Podľa odborníčky je trenie nosa častým znakom nesúhlasu. Ak sa niekto pred vami počas rozhovoru dotkne svojho nosa a zároveň nemá na to žiadne viditeľné fyzické dôvody ako prechladnutie či alergiu, môže to znamenať, že sa mu nepáči to, čo hovoríte, alebo s vami jednoducho nesúhlasí.

Ak sa človek dotkne nosa v momente, keď sám rozpráva, môže to naznačovať, že nemá úplnú dôveru v to, čo hovorí, alebo sa necíti stotožnený so svojimi vlastnými slovami. Môže ísť o prejav neistoty, alebo dokonca o nepriame odmietnutie informácie, ktorú sám podáva.

Mnohí ľudia sa zhodujú, že neverbálna komunikácia je dôležitá, ale nie každý súhlasí s interpretáciou tohto gesta. Niektorí ľudia v komentároch pod videom odborníčky na reč tela napísali, že si nos chytajú jednoducho preto, že ich svrbí. Iní zas uviedli, že si ho chytajú vtedy, keď sa cítia trápne alebo nervózne.

Aj keď dotýkanie sa nosa nemusí nevyhnutne znamenať nesúhlas či klamstvo, je to gesto, ktoré stojí za to vnímať, najmä ak sa objaví spolu s inými neverbálnymi signálmi. Keďže nie každé gesto má univerzálny význam, je dôležité vnímať celý kontext komunikácie.