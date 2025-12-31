Od zajtra začína Sociálna poisťovňa posielať dôležité údaje pracujúcim: Vyčíslia vám v nich tri scenáre penzie

Začiatok roka je kľúčový nielen pre súčasných penzistov, ale aj tých budúcich.

Január nie je kľúčový len pre súčasných penzistov, ktorí si vďaka valorizácii prilepšia o niekoľko percent. Zatiaľ čo im totiž pošta doručí nové zvýšené sumy, niektorí ľudia tiež môžu očakávať, že si v schránke nájdu list od Sociálnej poisťovne. A to nielen tej fyzickej.

Ako informovala Sociálna poisťovňa na svojom webe, od roku 2026 začne pravidelne zasielať dôchodkovú prognózu nielen prostredníctvom elektronického účtu či pošty, ale aj elektronicky a to e-mailom. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

Čo bude e-mail obsahovať

Sociálna poisťovňa zašle dôchodkovú prognózu prvýkrát do 31. mája 2026 všetkým poistencom, ktorí boli pred 1. januárom 2026 aspoň jeden deň dôchodkovo poistení po dovŕšení 18. roku veku.

Túto dôchodkovú prognózu bude zasielať v intervaloch, ktoré závisia od veku poistenca. Mladším ľuďom do 50 rokov príde informácia raz za päť rokov, zatiaľ čo poistenci po päťdesiatke ju budú dostávať pravidelne každý rok. Toto každoročné informovanie potrvá až do momentu, kým im nebude priznaná starobná penzia, prípadne kým nedosiahnu dôchodkový vek.

V dôchodkovej prognóze sa poistenec dozvie najmä: 

  • koľko rokov dôchodkového poistenia získal k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
  • aký bude jeho predpokladaný dôchodkový vek,
  • aká je jeho aktuálna hodnota priemerného osobného mzdového bodu,
  • aký bude jeho predpokladaný starobný dôchodok z I. a II. piliera (ak je sporiteľ), a to v troch scenároch – základnom, optimistickom a pesimistickom scenári,
  • aký bude jeho predpokladaný predčasný starobný dôchodok z I. a II. piliera (ak je sporiteľ) – táto informácia sa bude týkať len určitej skupiny poistencov.

Ak Sociálna poisťovňa nebude evidovať e-mailovú adresu na účely zasielania dôchodkovej prognózy, dôchodkovú prognózu zašle poštou alebo elektronicky do elektronickej schránky (ak ju má poistenec aktivovanú).

