Od výnimočného stavu k nádeji: Izrael hovorí o novej realite a po dvoch rokoch ruší výnimočný stav na juhu krajiny

Na juhu Izraela od utorka zrušia výnimočný stav, ktorý vyhlásili po útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Oznámil to v pondelok izraelský minister obrany Jisrael Kac.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bezpečnostné obmedzenia platili od útokov Hamasu
Výnimočný stav umožňoval armáde obmedzovať verejné zhromaždenia a uzatvárať určité oblasti. Vyhlásený bol ráno 7. októbra 2023 v celom Izraeli, no neskôr ho obmedzili na juh krajiny.
Rozhodnutie nepredĺžiť platnosť výnimočného stavu podľa Kaca odráža „novú bezpečnostnú realitu“ na juhu Izraela, ktorú sa podľa neho podarilo dosiahnuť vojenským ťažením proti Hamasu v Pásme Gazy. V pobrežnej enkláve platí od 10. októbra tohto roka prímerie medzi Hamasom a Izraelom.
Útok Hamasu si vyžiadal stovky obetí
Vojnu v Pásme Gazy vyvolal útok palestínskych kománd vedených Hamasom na juh Izraela spred dvoch rokov, pri ktorom pripravili o život približne 1200 ľudí a 251 ďalších odvliekli ako rukojemníkov.
Izrael v odvete za útok spustil bombardovanie a podzemné operácie, ktoré si podľa gazských úradov vyžiadali viac než 68 000 obetí a spôsobili rozsiahlu deštrukciu oblasti. OSN považuje údaje o obetiach, ktoré však nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi, za spoľahlivé.
Telo našli v Pásme Gazy
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok oznámilo, že v rámci dohody o prímerí s Izraelom odovzdá ostatky ďalšieho rukojemníka. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Brigády Izzadína al-Kassáma (ozbrojené krídlo Hamasu) odovzdajú telo jedného z izraelských zajatcov, ktoré bolo dnes nájdené v Pásme Gazy, o 21.00 h miestneho času (20.00 h SELČ),“ oznámila palestínska skupina na platforme Telegram. Militanti telá vracajú predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), ktorí ich odovzdávajú izraelskej armáde. Tá ich následne prevezie do Izraela, kde ostatky forenzne identifikujú.
Telá rukojemníkov sa vracajú postupne
Hamas mal na základe spomínanej dohody o prímerí v Pásme Gazy vrátiť do Izraela 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Opakovane však upozornil, že má problém nájsť všetky ostatky, a preto telá vracal postupne. Dosiaľ odovzdal 15 ostatkov.
K odovzdaniu dôjde po tom, čo americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že palestínska skupina musí čo najskôr odovzdať zvyšné telá vrátane ostatkov dvoch Američanov, inak štáty, ktoré sa podieľali na dosiahnutí prímeria, zakročia. „Uvidíme, čo urobia počas nasledujúcich 48 hodín. Veľmi pozorne to budem sledovať,“ napísal na svojej sociálnej sieti.
Pátranie po telách sprevádza aj Červený kríž
Denník The Guardian v pondelok informoval, že predstavitelia MVČK v nedeľu sprevádzali členov Hamasu v oblastiach Pásma Gazy pod kontrolou izraelskej armády, aby uľahčili pátranie po ostatkoch izraelských rukojemníkov.
Niektoré telá rukojemníkov sa pravdepodobne nachádzajú v týchto oblastiach za tzv. žltou líniou v Gaze, kam sa v rámci prímeria stiahli izraelské vojská. Pri pátraní pomáhajú aj egyptské tímy s ťažkou technikou.
