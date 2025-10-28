Ochrana pred recidivistami zmizla: Žilinka kritizuje zmeny v Trestnom zákone. Zrušenie postihu za opakované krádeže je chyba

Foto: SITA - Tomáš Bokor

Nina Malovcová
TASR
Žilinka nesúhlasí s novými pravidlami.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje zrušenie nástroja na ochranu spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží za chybu.

Na sociálnej sieti tak reagoval na zmeny, ktoré priniesla novela Trestného zákona účinná od augusta 2024.

Upozorňuje na oslabenie výchovného a odstrašujúceho efektu

„Boli vytvorené legislatívne podmienky pre ochranu spoločnosti pred páchateľom, jeho výchovu a výchovu ostatných členov spoločnosti, ale aj reparáciu a vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľa spoločnosťou. Pri kategórii páchateľov opakovanej drobnej majetkovej kriminality priestupkové konanie a postih spravidla neplnia výchovný, reparačný a už vôbec nie odstrašujúci účel,“ myslí si Žilinka.

Ako podotkol, vďaka takejto úprave je možné posudzovať konkrétny čin osobitne a prihliadnuť na všetky jeho aspekty. Generálny prokurátor zároveň poznamenal, že pri dosahovaní účelu trestného konania treba vždy rešpektovať dôstojnosť osôb. Označovanie páchateľov krádeží považuje za „podivný návrh“.

