Očakávaná finálová trojica sa vraj nekoná. Mali uniknúť informácie zo zákulisia Farmy, vypadne nečakaný farmár

Foto: Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Farma
Na Farme ostáva posledných pár farmárov a už čoskoro rozhodne duel o ďalšom vypadnutom súťažiacom.

Naposledy vypadla Dorota a spolu s ňou odišiel zo statku aj Miňo. Počty sa tak rýchlo znížili o dvoch ľudí, pričom stále platí, že vždy je v ohrození aj farmár týždňa. Ak nezíska dostatočný počet mincí, stane sa z neho Vydedenec a počas semifinále automaticky vypadne. Minulý týždeň tak hrozil odchod Laure a teraz zas Robovi.

Na Farme ostáva posledných sedem farmárov. Roman má už zaistené finále, Robo si užíva pozíciu farmára týždňa a Laura sa stala prvým duelantom. Hoci sa očakávalo, že si do súboja vezme ženu, pričom sa jej ponúkala samotná Ela, ktorá v dueli ešte nebola, mladá študentka nechcela ísť do ženského súboja, lebo sa bála silovej disciplíny. Za súpera si preto vybrala Riša.

Kto vypadne ako ďalší?

Posledné týždne sa sociálnymi sieťami šíria mená trojice farmárov, ktorí by sa vraj podľa uniknutých informácií mali prebojovať až do finále. Malo by ísť o Romana, Riša a Roba, pričom ako víťaz sa v rôznych komentároch spomínal už aj Roman aj Rišo. Druhý menovaný sa však možno vôbec do finále neprebojuje a ukáže sa, že netreba veriť všetkému, čo je na internete.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Tak, ako spoilery pribúdajú vo fanúšikovských skupinách, sa zdá, že sa niekto rozhodol podeliť o informácie aj prostredníctvom Wikipédie. Už minulý týždeň na ňu pribudol výsledok duelu ešte predtým, než vôbec začal, či bol pridaný na VOYO, a tak diváci vopred tušili, že sa stane osudným Dorote. Táto informácia sa ukázala ako pravdivá, preto nie div, že teraz diváci sledujú, aké ďalšie mená v tabuľke pribudnú. Najnovšie tam niekto pridal výsledok budúceho duelu a oznámil, že vypadne Rišo, nie Laura, ako by sa dalo podľa mien finálovej trojice, ktoré sa týždne šíria internetom, čakať.

Na overenie pravdivosti tejto informácie si budú musieť diváci ešte počkať. Jedno je však jasné, už tento týždeň budeme opäť o krok bližšie k finále, keďže po tomto dueli by mal začať Zlatý týždeň, teda sa farmári stretnú v eliminačných disciplínach.

