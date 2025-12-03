Tieto dátumy si poznačte. Astrologička odhalila, ktoré dni v roku 2026 sú najlepšie na nájdenie lásky

Pokiaľ ide o lásku a stretnutie vysnívaného partnera, budete potrebovať dávku šťastia. Tú vám dodá popredná astrologička a celebritná jasnovidka Inbaal Honigman. Vie konkrétne dni v budúcom roku, ktoré prajú romantike. Na Valentína však tentokrát zabudnite.
Jej slová sú povzbudzujúce hlavne pre tých, ktorí už dlhšie hľadajú niekoho po svojom boku. „Rok 2026 sa môže pochváliť mnohými romantickými dňami a niekoľkými obdobiami, ktoré budú naklonené láske. Venuša, planéta lásky, je napríklad v Rybách medzi 10. februárom a 6. marcom, čo z tohto obdobia robí skvelý čas na plánovanie rande, dovoleniek alebo dokonca svadieb…“ priznala astrologička pre portál Daily Express. Ktoré konkrétne dátumy budú plné lásky?
18. február 2026
Inbaal vysvetľuje: „Prvý deň romantického obdobia Rýb prichádza len deň po zatmení Slnka. V tento deň je Mesiac tiež v romantických Rybách, čo vytvára ideálny deň na vyznania lásky. Merkúr, planéta komunikácie, ako aj Venuša, planéta lásky a krásy, sú v tento deň tiež v tomto znamení. Je to deň lásky a splnenia snov.“
