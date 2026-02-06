Obyčajné vetranie nestačí: Ľudí pobláznil trend, domy nechávajú „odgrgnúť“

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Zdá sa, že pootvorenie jedného okna nestačí.

Väčšina ľudí v zimných mesiacoch vetranie rieši tak, že len nakrátko pootvorí okno, aby sa dnu dostal čerstvý vzduch. Novým trendom, ktorý ovládol sociálne siete, je však nechať príbytok takpovediac odgrgnúť. Čo to presne znamená?

Obyčajné vetranie nie je dostatočné

Ako informuje web Science Alert, na sociálnych sieťach sa objavili videá ľudí, ktorí tvrdia, že svoj príbytok nechávajú „odgrgnúť“. Znamená to, že otvárajú dokorán všetky okná a dvere, aby dnu vpustili čerstvý vzduch a vypustili von vzduch plný baktérií. V Nemecku je však toto bežnou záležitosťou. Lüften alebo Stoßlüften znamená otvoriť okná dokorán na niekoľko minút, a to aj uprostred zimy.

V niektorých nájomných zmluvách je to dokonca uvádzané ako povinnosť podnájomníka. Má to zabrániť udržiavaniu vlhkosti a tvorbe plesní v príbytku. Má to logiku. Či už sa sprchujete, varíte alebo si zapálite sviečku, čiastočky sa zachytávajú vo vzduchu. Pochopiteľne, ostávajú v ňom aj vírusy.

Vedcom sa už pred rokmi podarilo dokázať, že so znečisteným ovzduším v domácnosti sa spájajú viaceré ochorenia. Ak však prudko vyvetráte, znečistený vzduch vo vnútri tým takpovediac nariedite. Časť vzduchu sa zvnútra vytlačí von a naopak.

Ilustračná foto: Pexels

Čo ak je vzduch znečistený aj vonku?

V jednej štúdii uskutočnenej v triede otvorenie všetkých okien a dverí znížilo hladinu oxidu uhličitého približne o 60 %. Simulovanú „vírusovú záťaž“ to znížilo o viac ako 97 % počas osemhodinového dňa. Tým sa plocha s vyšším rizikom infekcie zmenšila na približne 15 % miestnosti.

Dobrým indikátorom toho, či máte doma dostatočne čistý vzduch, sú domáci miláčikovia. Tí na znečistenie reagujú skôr ako človek. Môže u nich dôjsť k podráždeniu, čo je jasný signál, že treba vetrať častejšie. Problémom ale je, že ani vzduch vonku nie je práve najčistejší, najmä ak žijete v blízkosti rušnej cesty či továrne.

Drobné častice poškodzujú srdce, pľúca a mozog a sú dnes považované za hlavné príčiny chorôb a predčasného úmrtia. Oslabuje sa tiež schopnosť sústrediť sa a zvyšuje sa riziko vzniku úzkostí či depresie. V mnohých mestách väčšina jemných častíc v domácnostiach a školách pochádza zvonku a preniká dovnútra cez medzery, vetracie otvory a, samozrejme, otvorené okná.

Ilustračná foto: Unsplash

Peňaženku to nezaťaží

U ľudí, ktorí trpia astmou či inými ochoreniami, sa tak vetranie skôr môže premeniť na problém. Dôležité je tiež, aby ste vetranie správne načasovali. Ak žijete v rušnej oblasti, neodporúča sa vetrať počas rannej a večernej špičky. Ideálne je, ak na chvíľu otvoríte okná tesne po daždi.

Aj spôsob, akým vetráte, je dôležitý. Otvorenie všetkých dverí a okien na krátku chvíľu spôsobí, že k výmene vzduchu dôjde rýchlejšie. No nestihnú sa ochladiť steny a nábytok, čiže vašej peňaženke to neuškodí.

Ak vás zaujíma, ako udržať svoju domácnosť čo najhygienickejšiu, prečítajte si náš článok o tom, aké chyby robia ľudia v kuchyni najčastejšie.

