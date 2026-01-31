V kuchyni používame dva predmety, ktoré sú rajom pre baktérie. Hygienička prezradila, ako často ich meniť

Kým pre niekoho je upratovanie terapiou, iní ho vnímajú ako nepríjemnú povinnosť, ktorej sa z času na čas musia venovať. Avšak bez ohľadu na to, do ktorej skupiny patríte, možno aj vy občas pozabudnete, aké nástrahy sa môžu vo vašej domácnosti ukrývať. Viete napríklad, ako často by ste mali meniť utierky na riad či hubky?
Nevenujeme im dostatok pozornosti
„Máte doma upratané. Podlahy sa lesknú, kúpeľňa vonia dezinfekciou a kuchynská linka je bez jedinej škvrnky. Napriek tomu sa vo vašej domácnosti nachádzajú predmety, ktoré sú doslova rajom pre baktérie a väčšina z nás im pri upratovaní nevenuje takmer žiadnu pozornosť. Nejde o špinu, ktorú by sme videli na prvý pohľad, práve naopak. Sú to drobnosti, ktoré pôsobia nevinne, používame ich automaticky a každý deň ich berieme do ruky. A práve preto predstavujú skrytý hygienický problém, o ktorom si často vôbec neuvedomujeme, že existuje,“ vysvetľuje hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič.
Ľudia napríklad často zabúdajú, že hubka na riad sa môže baktériami len tak hemžiť, ak ju nemenia dostatočne často. Tá sa podľa slov hygieničky dostáva na absolútny vrchol rebríčka nechutností: „Teplo, vlhko a zvyšky jedla, teda ideálna kombinácia na množenie baktérií. Jedna hubka môže počas niekoľkých dní obsahovať milióny mikroorganizmov, vrátane tých, ktoré môžu spôsobiť tráviace ťažkosti alebo nepríjemné infekcie. Napriek tomu ju mnoho ľudí používa tak dlho, kým sa doslova nerozpadne.“
Prízvukuje, že by sme ju mali vymeniť aspoň raz za 7 až 10 dní. Ak mení farbu, zapácha alebo sa začína rozpadávať, je najvyšší čas ju bez výčitiek svedomia vyhodiť do koša.
