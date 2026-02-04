Dystopický Lidl, pri ktorom sa parí z komínov, baví ľudí. Chcú ho vidieť na vlastné oči

Petra Sušaninová
Cestovateľka hovorí, že našla ten najdystopickejší Lidl.

Nech sa vyberiete kamkoľvek, isté je, že potrebujete niečo pod zub. Lidl patrí medzi reťazce, ktoré nájdete v mnohých krajinách. Tento je však niečím zvláštny.

Dystopický Lidl

Yasmin Von Roon o sebe na Instagrame píše, že je cestovateľka, ktorá ukazuje tak trochu inú stránku krajín po svete. Poukazuje nielen na to pekné, ale aj na nezvyčajné budovy a brutalistickú architektúru. Nedávno ju zaujala predajňa reťazca Lidl, ktorú označila za poriadne dystopickú. V pozadí obchodu sa totiž týčia nevzhľadné sivé komíny, z ktorých stúpa para. Atmosféru dotvára nepríjemné počasie.

Ľudí sa pýta, či už niekedy cestovali len preto, aby si pozreli dystopický Lidl. Hoci za účelom obhliadky diskontného reťazca cestuje asi len málokto, niekoľko ľudí v komentároch priznalo, že ich láka vidieť obchod v rumunskej Bukurešti na vlastné oči. „Povedala som svojmu priateľovi, že musíme ísť do Bukurešti. Keď sa opýtal prečo, ukázala som mu toto,“ píše jedna z používateliek.

Nechýba humor, ale aj kritika

Niektorí ľudia to poňali s humorom a píšu, že to je miesto, kde Lidl dáva piecť svoje pečivo. Ďalší komentujú, že „rádioaktívne ovocie je tam istotne veľmi výživné“. Iní to prirovnávajú k pohľadu na Černobyľ. Nie je však všetko také, ako sa zdá na prvý pohľad. Viacero komentujúcich píše, že výhľad nie je práve najkrajší, ide však o termoelektráreň, ktorá v priebehu rokov viackrát prešla modernizáciou, aby znížila svoj vplyv na životné prostredie. Môže sa pochváliť tým, že je najväčším producentom elektrickej energie a tepla v Rumunsku.

Bukurest, ilustračná foto: Pexels

Dodávajú, že z komínov stúpa vodná para a nie je to nič škodlivé. Niektorí Yasminu kritizujú a vyzývajú ju, aby ukázala, čo všetko pekné Bukurešť ponúka. „Rumunsko je krásna krajina a nemôžeme ho definovať na základe jedného miesta,“ píše jeden z používateľov. Vraj si stačí urobiť len krátky prieskum a nielen Bukurešť, ale celé Rumunsko vás prekvapí tým, čo všetko ponúka. Krásy Rumunska sme boli preskúmať aj my.

