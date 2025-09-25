Obrovské prepúšťanie v známej firme, ktorá pôsobí aj u nás. O prácu môžu prísť desiatky tisíc ľudí

Foto: Timo Engelmann, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Spoločnosť má na celom svete približne 418 000 zamestnancov.

Najväčší svetový dodávateľ automobilových komponentov, nemecká spoločnosť Bosch, plánuje zrušiť päťciferný počet pracovných miest vo svoje kľúčovej divízii Mobility, napísal vo štvrtok denník Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu orf.at.

Spoločnosť, ktorá ku koncu minulého roka zamestnávala na celom svete približne 418 000 ľudí, zvolala na štvrtkové popoludnie tlačovú konferenciu na tému „Opatrenie v divízii Mobility“ za účasti člena predstavenstva pre personálne otázky Stefana Groscha.

Boj o každý cent

Generálny riaditeľ spoločnosti začiatkom tohto mesiaca vyhlásil, že v prostredí obmedzeného dopytu a rastúcich obchodných bariér očakáva vo vzťahu ku konkurencii pokračujúci „boj o každý cent“.

