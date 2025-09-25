Matovič tvrdí, že Kamenický dostane za konsolidáciu odmenu: Vláda chce mať z neho guvernéra Národnej banky Slovenska

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
SITA
Kamenický má dostať za odmenu post guvernéra NBS.

Minister financií Ladislav Kamenický dostane podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča za konsolidáciu odmenu, vláda chce mať z neho guvernéra Národnej banky Slovenska. Matovič dodal, že ako odmenu za hlasovanie o konsolidácii chcú spraviť z poslanca Miroslava Radačovského veľvyslanca na Cypre. 

„Opäť vidíme typický Ficov kšeft výmenou za hlasy,“ vyhlásil Matovič, podľa ktorého premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister Kamenický (Smer-SD) klamú o hospodárení vlád vedených hnutím OĽaNO (dnes Hnutím Slovensko, pozn. SITA). Matovič na tlačovej besede predložil aj dáta Eurostatu, ktoré hovoria o tom, že tretia vláda Roberta Fica patrila k najhorším v EÚ, ak išlo o hospodárenie, pričom jeho súčasná vláda je na chvoste rebríčka.

Porovnanie s vládou OĽaNO

„V rokoch 2020 – 2022 však Slovensko pod vedením OĽaNO dosahovalo priemerne 11. miesto z 27 členských krajín,“ zdôraznil Matovič s tým, že Fico stavia svoju argumentáciu na klamstvách, čo je podľa neho dôkazom toho, že pohŕda vlastnými voličmi. Poslanec Július Jakab (Hnutie Slovensko) poukázal na tlačovej besede na historicky prvé spojenie odborárov a zamestnávateľov, ktorí navrhli vláde opatrenia v hodnote dvoch miliard eur a chystajú sa do ulíc.

Vláda sa podľa neho protestov bojí, pretože odborári aj zamestnávatelia sú veľkou silou, a pozorujú, ako vláda plytvá peniazmi. Poslanec súčasne kritizuje, že vláda odmietla opozičné návrhy, ako napríklad zdanenie hazardu či takzvanú daň z vojny. „Namiesto toho vláda zaťažuje zamestnancov a živnostníkov, zatiaľ čo zbrojárskym firmám či hazardnému biznisu vychádza v ústrety. Fico ošklbáva bežných ľudí, ale svojich kamarátov sa ani nedotkne,“ zdôraznil Jakab.

Sociálne opatrenia bývalej vlády

Súčasne pripomenul, že to bola práve Matovičova vláda, ktorá zaviedla 13. dôchodok a v krízovom roku vyplatila aj 14. dôchodok, vypláca rodičovský dôchodok či pomoc počas pandémie. Fico podľa Jakaba nedodržal predvolebné sľuby a siahol na dávky dôchodcom, rodinám na daňové bonusy a na peňaženky všetkým občanom.

FOto: Facebook (Július Jakab – financie, fakty a dáta)

Jakab venoval pozornosť aj Ficovým výrokom o lacnom ruskom plyne a rope. Upozornil, že Slovenské firmy platia druhú najvyššiu cenu za plyn v EÚ a palivá sú na Slovensku drahšie než v susedných štátoch. Výroky premiéra tak označil za rozprávky.

„Namiesto lacnejších potravín vláda zvýšila dane na potraviny a pripravuje ľudí o sedem miliárd eur, pričom vytvára ďalší sedemmiliardový dlh,“ dodal Jakab. Súčasne kritizoval premiéra za výroky o tom, že jeho vláda nemá žiadne kauzy. „Ficova vláda sa topí v kauzách – od predražených nákupov, leteniek, osláv, až po tendre na záchranky. Tváriť sa, že sú čistí, je výsmech ľuďom,“ uzavrel Jakab.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci objavili v arktickom ľade niečo veľmi nezvyčajné: Mení to naše chápanie života v tomto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac