Obrovská tragédia v Indii: Zrútil sa rozostavaný železničný most, zahynulo najmenej 17 ľudí

Najmenej 17 robotníkov zahynulo, keď sa v stredu v indickom štáte Mizorám zrútil železničný most, na ktorom pracovali. Uviedla to tamojšia regionálna vláda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Rozostavaný železničný most sa zrútil v obci Sairang neďaleko štátneho hlavného mesta Áizal, napísal v príspevku na sociálnej sieti Zoramthanga, šéf regionálnej vlády v Mizoráme. Zverejnil aj video a fotografiu z miesta nešťastia, na ktorých je vidieť zrútenú časť mosta v zalesnenom údolí. Dodal, že záchranné práce na mieste pokračujú.

Tragic …

An under construction railway bridge over the Kurung River, connecting Bairabi & Sairang, near #Aizawl, Mizoram, collapsed

Reportedly, at least 17 people died #RIP pic.twitter.com/V3Iahvmauj

