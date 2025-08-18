Obrovská tragédia na Jadrane: Na trojročné dieťa spadol strom, záchranári mu už nevedeli pomôcť

Nina Malovcová
Strom spadol na malé dieťa, trojročnému chlapčekovi už nedokázali pomôcť.

V obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov a Čechov, na chorvátskej Istrii, sa cez víkend odohrala tragédia. Strom tam spadol na trojročné dieťa, ktoré na následky zranení zomrelo.

O prípade informoval portál Dnevnik, podľa ktorého k tragédii došlo v sobotu večer približne o 20:00 v oblasti Pazin. Strom sa zrútil zo svahu priamo na cestu, kde zasiahol malé dieťa.

Polícia začala vyšetrovanie

Podľa neoficiálnych informácií sa nešťastie stalo počas rodinnej oslavy. Dieťa svojim zraneniam podľahlo počas prevozu do nemocnice. Ako uvádza web 24sata, polícia začala v spolupráci s okresnou prokuratúrou trestné vyšetrovanie. Úrady zisťujú všetky okolnosti tragického incidentu.

