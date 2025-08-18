Obrovská tragédia na Jadrane: Na trojročné dieťa spadol strom, záchranári mu už nevedeli pomôcť

V obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov a Čechov, na chorvátskej Istrii, sa cez víkend odohrala tragédia. Strom tam spadol na trojročné dieťa, ktoré na následky zranení zomrelo.
O prípade informoval portál Dnevnik, podľa ktorého k tragédii došlo v sobotu večer približne o 20:00 v oblasti Pazin. Strom sa zrútil zo svahu priamo na cestu, kde zasiahol malé dieťa.
Polícia začala vyšetrovanie
Podľa neoficiálnych informácií sa nešťastie stalo počas rodinnej oslavy. Dieťa svojim zraneniam podľahlo počas prevozu do nemocnice. Ako uvádza web 24sata, polícia začala v spolupráci s okresnou prokuratúrou trestné vyšetrovanie. Úrady zisťujú všetky okolnosti tragického incidentu.
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku