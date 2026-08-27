Muž našiel na záchode 26-tisíc €. Zobral si ich a stal sa z neho hrdina

Ilustračná foto: The original uploader was Anthony at English Wikipedia., CC SA 1.0, via Wikimedia Commons / Pixabay

Zuzana Veslíková
Niektorí ľudia pochybujú o jeho čistých úmysloch, no v očiach ďalších sa zachoval ako anjel.

Čo by ste urobili, ak by ste sa náhodou dostali k väčšej sume peňazí, ktoré vám nepatria, avšak by vám mohli značne zlepšiť kvalitu života? Do takejto situácie sa dostal 58-ročný muž z Floridy menom Luis Salavar, ktorý navštívil verejnú toaletu a našiel tam 30 023 dolárov, čo je v prepočte necelých 26-tisíc eur. Ak by ste si mysleli, že ich okamžite rozhádzal a spríjemnil si touto čiastkou deň, ste na omyle. 

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V prípade, že sa dostanete do podobnej situácie, skúste sa vžiť najmä do kože druhej strany. Pretože to, že má niekto pri sebe takúto veľkú hotovosť, neznamená, že je automaticky bohatý. Možno ju len práve potreboval použiť na niečo dôležité. O chvíľu pochopíte.

Našiel peniaze, zobral si ich a nenahlásil to

Luis Salavar si začiatkom mája odbehol na toaletu v miestnej sieti Wawa neďaleko Miami a objavil tam ľadvinku s hotovosťou presahujúcou 30-tisíc dolárov, uvádza portál UNILAD. Cenný objav visel na držiaku v záchodovej kabínke pre telesne postihnutých. Luis peniaze vzal, no v obchode o tom nikoho neinformoval a odišiel.

Reťazec Wawa
Ilustračná foto: The original uploader was Anthony at English Wikipedia., CC SA 1.0, via Wikimedia Commons

O niekoľko dní bol vďaka kamerám vypátraný. Peniaze mal pri sebe a polícii vysvetlil, že ich nechcel minúť, práve naopak – jeho plánom bolo vypátrať ich majiteľa po vlastnej osi. Dôvodom bolo, že neveril, že zamestnanci v obchode alebo polícia by to skutočne urobili, tak sa ho rozhodol hľadať sám a peniaze mu vrátiť. Hotovosť sa napokon vrátila majiteľovi a ako sa ukázalo, skutočne ich potreboval.

Peniaze mali byť určené na uhradenie zdravotnej starostlivosti

24-ročný mladík, ktorý si zabudol ľadvinku s hotovosťou na toalete, mal tieto peniaze určené na zaplatenie zdravotnej starostlivosti pre svoju sestru. Aby peniaze získal, predal svoje zberateľské Pokémon predmety. Takže keď si uvedomil, že už možno týchto 30-tisíc neuvidí, poriadne sa vydesil. Našťastie, osud to zariadil inak a tento príbeh mal pre neho šťastný koniec.

Peniaze v skrinke na kľúčik
Ilustračná foto: Pixabay

Pri stretnutí s Luisom ho objal a z vďaky pozval na večeru. Polícia tento prípad neuzavrela ako krádež, práve naopak, Luis sa stal v očiach verejnosti hrdinom.

Objavil sa napríklad v správach na kanáli ABC7, kde rozpovedal, čo sa stalo. Opísal stretnutie s majiteľom peňazí, ktorý podľa jeho slov plakal. Povedal mu, že nech si to vezme, že je to jeho.

Mohlo byť aj všetko inak?

Ľudia nešetrili ováciami na Luisovo konanie. „Je skvelé, že si muž nenechal peniaze, ktoré našiel. Tak to má byť. Je dobré vedieť, že existujú ľudia ako on,“ stojí v jednej z pozitívnych reakcií smerujúcich na jeho konanie.

„Absolútne milujem myšlienku, že stále existujú dobrí a čestní ľudia,“ dodal ďalší. Niekto zas podotkol, že je v skutočnosti smutné, že sú ľudia prekvapení z toho, že Luis peniaze majiteľovi vrátil. „Nie som si istý, či by som ich dokázal vrátiť,“ úprimne však priznal ďalší divák po dopozeraní reportáže.

Našli sa aj skeptické hlasy, ktoré pochybujú, že Luis chcel majiteľa skutočne nájsť. Podľa niektorých to bolo iba preto, lebo nemal na výber. Iní dokonca pochybovali aj o slovách mladíka a spôsobe získania či účele použitia tejto hotovosti.

Podľa oficiálnych správ však všetko dobre skončilo, a keď sa peniaze vrátili k majiteľovi, poriadne si vydýchol.

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