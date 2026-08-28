Nórsko zahalil smútok: Vo veku 89 rokov zomrel kráľ Harald V.

Nórsky kráľ

Foto: TASR/AP

Dana Kleinová
TASR
Už predtým bol hospitalizovaný s „mimoriadne vážnym“ krvným ochorením.

Vo veku 89 rokov zomrel nórsky kráľ Harald V.. S odvolaním sa na kráľovský palác o tom v piatok ráno informovala agentúra AFP. Palác už predtým oznámil, že kráľ bol hospitalizovaný s „mimoriadne vážnym“ krvným ochorením, píše TASR.

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Nórsky kráľ Harald V., ktorý bol vo veku 89 rokov najstarším vládnucim monarchom v Európe, zomrel v piatok o 06.35 h. Oznámil to kráľovský palác. Harald V. bol od polovice augusta v nemocnici v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu súvisiaceho s hemolytickou anémiou. TASR pri tejto príležitosti prináša profil zomrelého kráľa.

Kto bol kráľ Harald V.

Harald V. bol v poradí tretím nórskym panovníkom od roku 1905, keď Nórsko získalo nezávislosť. V rokoch 1814 – 1905 bolo Nórsko súčasťou Švédska, takmer pol tisícročia predtým (1381 – 1814) patrilo pod dánsku korunu.

Kráľ Harald V. sa narodil 21. februára 1937 v Skaugume v blízkosti hlavného nórskeho mesta Oslo. Hoci na svet prišiel ako tretie dieťa vtedajšieho korunného princa Olafa a korunnej princeznej Märthy, nástupníctvo na trón mu zaručila nórska ústava z roku 1814.

Keď nacistické Nemecko napadlo v apríli 1940 Nórsko, kráľovská rodina sa uchýlila do bezpečia vo Švédsku. Po niekoľkých mesiacoch korunná princezná s deťmi odcestovala do Spojených štátov; kráľ Haakon VII. a korunný princ Olaf žili v Londýne, kde pôsobila nórska exilová vláda. Celá rodina sa v Nórsku zišla až po skončení druhej svetovej vojny v máji 1945.

Princ Harald zmaturoval v roku 1955 na štátnej škole a v roku 1959 absolvoval vojenskú akadémiu. Na univerzite v Oxforde študoval sociálne vedy, históriu a ekonómiu.

Po smrti kráľa Haakona VII. v septembri 1957 nastúpil na trón jeho otec Olaf; Harald sa stal korunným princom a po prvý raz sa zúčastnil na zasadaní štátnej rady. V nasledujúcich rokoch plnil oficiálne úlohy. Prvú oficiálnu štátnu návštevu absolvoval v roku 1960 v USA.

V auguste 1968 sa korunný princ oženil so Sonjou Haraldsenovou. Dlhých deväť rokov musel svojho otca presviedčať, aby súhlasil s jeho voľbou a dovolil mu oženiť sa s dievčaťom neurodzeného pôvodu. Mali spolu dve deti – princeznú Märthu Louise (1971) a princa Haakona Magnusa (1973).

Keď kráľ Olaf v roku 1990 ochorel, korunný princ Harald začal plniť funkciu hlavy štátu. Na trón nastúpil 17. januára 1991 po smrti kráľa Olafa.

Od roku 1884 je Nórsko parlamentnou demokraciou. Právomoci panovníka sú obmedzené, je predovšetkým reprezentantom nórskej štátnosti. Kráľ predsedá každý piatok štátnej rade a formálne otvára každoročne v októbri zasadanie nórskeho parlamentu (Storting).

Medzi povinnosti kráľa patrí prijímanie zahraničných návštev, konzultácie s premiérom, ministrom zahraničných vecí a predstaviteľmi armády. Veľvyslanci iných krajín mu odovzdávajú poverovacie listiny. Cestuje po krajine a koná návštevy v súkromných i štátnych inštitúciách. Je generálom pozemného vojska a vzdušných síl a admirálom námorných síl Nórska.

Harald V. bol nadšeným športovcom. V rokoch 1964, 1968 a 1972 reprezentoval Nórsko na olympijských hrách v jachtingu. So svojou jachtou Fram X. sa v tejto disciplíne stal v roku 1987 majstrom sveta, v roku 2005 získal vo Švédsku na jachte Fram XV. titul majstra Európy.

Kráľ Harald V. bol aj milovníkom prírody, aktívnym poľovníkom a rybárom. Zaujímal sa o ekológiu a dve desaťročia bol predsedom nórskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

Kráľ Harald V. spolu s kráľovnou Sonjou navštívil aj Slovensko. V októbri 2010 zavítal do Bratislavy, Banskej Štiavnice či Svätého Antona. V Žiari nad Hronom si bol pozrieť firmy s nórskym kapitálom.

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