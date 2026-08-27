Kolíska civilizácie prepisuje históriu: Nový objav v lokalite starej 11 600 rokov mení teórie o živote predkov

Foto: German Archaeological Institute, photo E. Kücük./Spica-Vega Photo Arts (Banu Nazikcan)

Matej Mensatoris
Jedna z najdôležitejších archeologických lokalít sveta vydala veľkú novinku.

Kým Turecko je pre našinca skôr miestom na letnú dovolenku, táto obrovská krajina poskytuje omnoho viac. Je bohatá na históriu a pokojne ju môžeme označiť aj za kolísku civilizácie, a to najmä pre významnú archeologickú lokalitu známu ako Göbekli Tepe. A práve na tomto mieste odhalil najnovší výskum ďalšie veľké tajomstvo ukryté tisícročia pod vrstvou zeme. 

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Ak ste o Göbekli Tepe ešte nepočuli, ide o významnú archeologickú lokalitu v juhovýchodnom Turecku, ktorá je stará približne 11 600 rokov. Bola objavená v roku 1994 a zmenila to, ako sme vnímali dávnovekých ľudí. Predpokladalo sa totiž, že ľudia v tom období neboli schopní stavať stavby v takom rozsahu a technologickej dokonalosti, ako vidíme práve v Göbekli Tepe.

Ide totiž o svätyňu či obradné miesto tvorené kamennými kruhmi s priemerom do 30 metrov, v ktorých sa nachádzajú opracované stĺpy s hmotnosťou desiatok ton. Na nich nájdeme rôzne kresby. Göbekli Tepe sa často prirovnáva k Stonehenge, ktorý je však mladší, menej zdobený a aj významne menší.

Göbekli Tepe
Foto: Teomancimit, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nové vykopávky

Na tejto dôležitej lokalite tak stále prebieha archeologický výskum. Ako informuje IFL Science, najnovšie archeológovia odkrývajú územie o veľkosti 80 krát 70 metrov, ktoré je v tesnej blízkosti dávnovekej svätyne. Tieto vykopávky poukazujú na bežnú stránku života ľudí.

Göbekli Tepe
Foto: Creator:Rolfcosar, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pomocou skenovania povrchu a geomagnetických prieskumov sa zistilo, že v tejto časti sa nachádzalo viacero rozsiahlych budov. Tie mohli mať pomerne bežnú funkciu.

Profesor Necmi Karul, jeden z koordinátorov projektu, prieskum archeologickej lokality na sociálnej sieti objasnil. Uviedol, že dizajn novoobjavených stavieb naznačuje, že boli obytné a na tento účel sa aj využívali. To bolo približne v období na začiatku 9. tisícročia pred Kristom.

 

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Tento nález narúša pôvodné teórie o Göbekli Tepe. Uvažovalo sa totiž, že toto miesto bolo akýmsi izolovaným chrámovým komplexom, kde sa dávnovekí ľudia stretávali pri slávnostiach. Obytné budovy však naznačujú trvalé osídlenie danej lokality, a nielen jej príležitostné využívanie na stretnutia.

Foto: German Archaeological Institute, photo E. Kücük., CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

Táto teória je síce narušená, no bola podporená inými výskumami, ktoré v lokalite nenašli veľké množstvo keramiky ani dôkazy o pestovaní rastlín či domestikovaní zvierat. To ale nemusí vyvracať teóriu, že Göbekli Tepe bolo postavené lovcami-zberačmi, ktorí tu mohli byť udomácnení.

Zachovanie do budúcna

Lokalita okolo chrámu Göbekli Tepe je stále veľmi živá. Prebiehajú tu viaceré projekty so snahou o pochopenie toho, na čo a ako sa lokalita využívala a ako tam ľudia žili. V rámci projektov sa tiež šetrne spevňujú steny a opravujú miesta, aby bolo toto jedinečné miesto, zapísané v zozname svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO, zreštaurované a zakonzervované aj do budúcnosti.

Jedno je však isté: Lokalita Göbekli Tepe ešte nepovedala posledné slovo a určite sa môžeme tešiť na ďalšie zaujímavé a vzrušujúce objavy tohto jedného z najdôležitejších miest, ktoré môžeme oprávnene považovať za kolísku ľudstva.

Göbekli Tepe
Foto: Spica-Vega Photo Arts (Banu Nazikcan), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ak by ste chceli lokalitu navštíviť, je to pre turistu možné. Vstupné stojí 20 eur (pre zahraničného turistu). Nebudete sa však môcť prechádzať pomedzi kamenné stavby či sa ich dotýkať, ponad komplex sú postavené schody, z ktorých si môžete miesto obzerať. Problémom ale môže byť dostupnosť, keďže lokalita sa nachádza ďaleko od hlavného mesta a ešte ďalej od Istanbulu. Avšak zo známej dovolenkovej Antalye sa do blízkeho mesta pri Göbekli Tepe môžete dostať letecky za približne hodinu a pol.

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