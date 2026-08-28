Z múzea vo Viedni ukradli vzácny klenot. Lupiči si odniesli šperk egyptskej kráľovnej Názlí

Nie je to tak dávno, čo došlo k lúpeži, ktorá otriasla celým svetom. Páchatelia minulý rok v októbri odcudzili z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze, oznámilo v tom čase francúzske ministerstvo kultúry.
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Ledva sa pritom Francúzi stihli spamätať z tejto lúpeže a po škodách v hodnote 88 miliónov eur v Louvri, zmizlo zhruba 2 000 mincí zo zlata a striebra v hodnote približne 90-tisíc eur počas vlámania do ďalšieho francúzskeho múzea, a to len niekoľko hodín po odvážnej krádeži časti francúzskych korunovačných klenotov v parížskom Louvri. Teraz podobnú situáciu zažívajú vo Viedni.
Ukradli šperk v hodnote miliónov
Z Múzea úžitkového umenia (MAK) vo Viedni bol ukradnutý cenný diamantový náhrdelník, oznámila vo štvrtok rakúska polícia. Šperk, ktorý má podľa odhadov hodnotu niekoľkých miliónov dolárov, kedysi patril egyptskej kráľovnej Názlí Sabríovej, napísala agentúra DPA.
Polícia uviedla, že dvaja neznámi muži v tmavom oblečení počas otváracích hodín rozbili vitrínu so šperkom, vzali ho a z múzea ušli.
Náhrdelník vyrobila parížska luxusná spoločnosť Van Cleef & Arpels. Podľa informácií na webovej stránke múzea mohlo ísť o kráľovský prívesok obsahujúci 637 diamantov s celkovou hmotnosťou vyše 200 karátov.
Ku krádeži došlo počas výstavy šperkov
Vedenie MAK potvrdilo, že ku krádeži došlo počas výstavy šperkov a že sa pri nej nikto nezranil. Uviedlo zároveň, že o prebiehajúcom vyšetrovaní neposkytne žiadne informácie. Múzeum vystavuje od začiatku júna viac než 300 kusov zo zbierky Van Cleef & Arpels.
Ukradnutý klenot je na fotografii z výstavy zachytený za sklenenou vitrínou. V sprievodnom popise sa uvádza, že v minulosti patril egyptskej kráľovnej Názlí, ktorá ho mala na sebe v roku 1939 na svadbe svojej dcéry, princeznej Fawzíje, s vtedajším iránskym korunným princom Mohammadom Rezom Pahlavím, ktorý sa neskôr stal iránskym šachom.
Podľa aukčného domu Sotheby’s sa náhrdelník na aukcii v New Yorku v roku 2015 predal za približne 4,3 milióna dolárov.
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