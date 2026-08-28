Piatok prinesie horúčavy, nočnú pohodu však zničí vietor. Kde budú búrky najnebezpečnejšie?

Silný vietor

Foto: Image by pressfoto on Magnific

Dana Kleinová
Slnko a +35 °C vystrieda búrlivá noc. Zmenu počasia pocítime už dnes. Na západ sa valí búrkový systém, vietor môže dosiahnuť 150 km/h.

Už včera sme vás informovali, že nás čaká krátky, no poriadne horúci návrat teplého počasia. Zatiaľ čo väčšina územia si užíva slnečné a pokojné dni, na juhu krajiny môžu teploty opäť atakovať hranicu +35 °C. Zdá sa však, že ide o jednu z posledných výrazných letných epizód pred príchodom septembra a drastické zmeny môžu Slováci očakávať už dnes.

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Po období relatívneho pokoja sa počasie v našej oblasti opäť výrazne skomplikuje. Nadchádzajúci prelom týždňa a víkend prinesú na územie Slovenska potenciálne nebezpečnú meteorologickú situáciu. Hoci je celková predpoveď nateraz poznačená určitou neistotou, meteorológovia z portálu iMeteo varujú najmä pred silným vetrom a možnými búrkami. Vývoj situácie bude závisieť najmä od presného načasovania príchodu studeného frontu, ktorý sa v týchto chvíľach začína presúvať cez západnú Európu.

Piatok bude posledným slnečným dňom

Ešte pred samotnou zmenou počasia nás však čaká veľmi teplý záver pracovného týždňa. Prílev horúceho vzduchu z južných šírok zintenzívňuje a teploty na našom území už včera útočili na hranicu +30 °C. Piatok bude prevažne slnečný, no mimoriadne horúci. V južných okresoch a najmä na juhozápade Slovenska sa maximálne denné teploty vyšplhajú až na +35 °C.

Teplomer ukazujúci vyše 40 stupňov Celzia
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Vysoké teploty však budú len tichom pred búrkou. Do Európy už od západu zasahuje spomínaný studený front, ktorý so sebou prináša prvé vlny búrok a postupne sa stane dominantným prvkom počasia aj u nás.

Nástup vetra a tvorba nebezpečných búrkových systémov

Zhoršovanie počasia začneme pociťovať už počas piatkového popoludnia, kedy najmä na západnom Slovensku spozorujeme silnejúci vietor. Počiatočné nárazy by mali dosahovať rýchlosť okolo 60 km/h. Pravé nebezpečenstvo sa však začne formovať nad Nemeckom a najmä nad oblasťou Bavorska. Tam sa očakáva vznik rozsiahleho búrkového systému sprevádzaného mimoriadne silným, až ničivým vetrom, ktorého nárazy môžu dosiahnuť 100 až 150 km/h.

Strom vo vetre
Ilustračná foto: Unsplash

Tento búrkový systém je priamo naviazaný na postupujúci studený front a k hraniciam Slovenska dorazí najskôr dnes večer.

Cez víkend bude rizikový najmä vietor

Pre ďalší priebeh noci z piatka na sobotu existujú dva pravdepodobné scenáre, pričom oba sa zhodujú v jednom – najväčšie riziko bude predstavovať práve vietor.

Prvý scenár hovorí o skoršom príchode frontu. Očakáva, že sa zvyšky nemeckého búrkového systému presunú cez Rakúsko a na naše územie dorazia v piatok neskoro večer alebo v prvej polovici noci. Keďže vzduch bude po horúcom dni relatívne suchý, nevzniknú podmienky pre extrémnu bleskovú aktivitu. Hrozbou však bude tzv. „gust front“ – čelo nárazového vetra vytvorené výtokom chladného vzduchu z búrky. Ten môže spôsobiť prudké zosilnenie vetra aj tam, kde samotný zrážkový systém už oslabne.

Búrka a blesky
Ilustračná foto: Pixabay

Druhý scenár predpokladá meškanie frontu. Počíta s tým, že búrky zostanú počas piatkového večera nad Nemeckom a Rakúskom a front k nám dorazí až v sobotu ráno. V takom prípade bude vzduch na západnom Slovensku vlhší, čo vytvorí priaznivé podmienky na vznik nových prehánok a bleskovo výraznejších búrok. Aj pri tomto variante však musíme počítať so silným vetrom, ktorého nárazy môžu ojedinele prekročiť 80 km/h.

Buďte v strehu

Presný priebeh a intenzita zrážok sa budú v nasledujúcich hodinách ešte upresňovať. Isté však je, že obyvatelia západného Slovenska by sa mali pripraviť na búrlivú noc z piatka na sobotu, ktorú sprevádza vysoké riziko veterných škôd. Obozretnosť je preto na mieste.

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