Piatok prinesie horúčavy, nočnú pohodu však zničí vietor. Kde budú búrky najnebezpečnejšie?

Už včera sme vás informovali, že nás čaká krátky, no poriadne horúci návrat teplého počasia. Zatiaľ čo väčšina územia si užíva slnečné a pokojné dni, na juhu krajiny môžu teploty opäť atakovať hranicu +35 °C. Zdá sa však, že ide o jednu z posledných výrazných letných epizód pred príchodom septembra a drastické zmeny môžu Slováci očakávať už dnes.
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Po období relatívneho pokoja sa počasie v našej oblasti opäť výrazne skomplikuje. Nadchádzajúci prelom týždňa a víkend prinesú na územie Slovenska potenciálne nebezpečnú meteorologickú situáciu. Hoci je celková predpoveď nateraz poznačená určitou neistotou, meteorológovia z portálu iMeteo varujú najmä pred silným vetrom a možnými búrkami. Vývoj situácie bude závisieť najmä od presného načasovania príchodu studeného frontu, ktorý sa v týchto chvíľach začína presúvať cez západnú Európu.
Piatok bude posledným slnečným dňom
Ešte pred samotnou zmenou počasia nás však čaká veľmi teplý záver pracovného týždňa. Prílev horúceho vzduchu z južných šírok zintenzívňuje a teploty na našom území už včera útočili na hranicu +30 °C. Piatok bude prevažne slnečný, no mimoriadne horúci. V južných okresoch a najmä na juhozápade Slovenska sa maximálne denné teploty vyšplhajú až na +35 °C.
Vysoké teploty však budú len tichom pred búrkou. Do Európy už od západu zasahuje spomínaný studený front, ktorý so sebou prináša prvé vlny búrok a postupne sa stane dominantným prvkom počasia aj u nás.
Nástup vetra a tvorba nebezpečných búrkových systémov
Zhoršovanie počasia začneme pociťovať už počas piatkového popoludnia, kedy najmä na západnom Slovensku spozorujeme silnejúci vietor. Počiatočné nárazy by mali dosahovať rýchlosť okolo 60 km/h. Pravé nebezpečenstvo sa však začne formovať nad Nemeckom a najmä nad oblasťou Bavorska. Tam sa očakáva vznik rozsiahleho búrkového systému sprevádzaného mimoriadne silným, až ničivým vetrom, ktorého nárazy môžu dosiahnuť 100 až 150 km/h.
Tento búrkový systém je priamo naviazaný na postupujúci studený front a k hraniciam Slovenska dorazí najskôr dnes večer.
Cez víkend bude rizikový najmä vietor
Pre ďalší priebeh noci z piatka na sobotu existujú dva pravdepodobné scenáre, pričom oba sa zhodujú v jednom – najväčšie riziko bude predstavovať práve vietor.
Prvý scenár hovorí o skoršom príchode frontu. Očakáva, že sa zvyšky nemeckého búrkového systému presunú cez Rakúsko a na naše územie dorazia v piatok neskoro večer alebo v prvej polovici noci. Keďže vzduch bude po horúcom dni relatívne suchý, nevzniknú podmienky pre extrémnu bleskovú aktivitu. Hrozbou však bude tzv. „gust front“ – čelo nárazového vetra vytvorené výtokom chladného vzduchu z búrky. Ten môže spôsobiť prudké zosilnenie vetra aj tam, kde samotný zrážkový systém už oslabne.
Druhý scenár predpokladá meškanie frontu. Počíta s tým, že búrky zostanú počas piatkového večera nad Nemeckom a Rakúskom a front k nám dorazí až v sobotu ráno. V takom prípade bude vzduch na západnom Slovensku vlhší, čo vytvorí priaznivé podmienky na vznik nových prehánok a bleskovo výraznejších búrok. Aj pri tomto variante však musíme počítať so silným vetrom, ktorého nárazy môžu ojedinele prekročiť 80 km/h.
Buďte v strehu
Presný priebeh a intenzita zrážok sa budú v nasledujúcich hodinách ešte upresňovať. Isté však je, že obyvatelia západného Slovenska by sa mali pripraviť na búrlivú noc z piatka na sobotu, ktorú sprevádza vysoké riziko veterných škôd. Obozretnosť je preto na mieste.
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