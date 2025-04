Obľúbený McDonald´s už o pár dní otvára ďalšiu reštauráciu na Slovensku: Nachádzať sa bude v tomto meste

Reštaurácie s rýchlym občerstvením McDonald’s patria medzi najobľúbenejšie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Na Slovensku sa chystajú viaceré nové rozšírenia tejto značky, no jedna otvorí svoje brány doslova už o pár dní.

Ide o McDonald’s na križovatke ulíc Cukrová – Trstínska v Trnave, ktorá bude už treťou prevádzkou tejto franšízy v meste. Prvá sa nachádza priamo v centre, vedľa City Arény, druhá na obchvate. Tretia bude stáť v priestore parkoviska pri Kauflande, na opačnom konci mesta. Reštaurácia otvára svoje brány už v stredu 7. mája od 10:30. Súčasťou prevádzky má byť aj detské ihrisko.

Ďalšie nové prevádzky

Na našom území sa nachádzajú desiatky prevádzok McDonald’s a čoskoro pribudnú ďalšie. Ako sme vás informovali v našom staršom článku, že sa chystá nová prevádzka napríklad aj v Žiari nad Hronom. Reťazec však podľa medializovaných informácií chystá ešte väčšiu expanziu do ďalších menších miest s počtom obyvateľov okolo 20-tisíc, no so silnou spádovou oblasťou. Konkrétne miesta však sieť reštaurácií prezradiť nechcela.