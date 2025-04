Zmeny pocítia rodičia aj školy: Štát reaguje na zneužívanie ospravedlneniek, absencie sa budú sledovať oveľa prísnejšie

Systém ospravedlňovania vymeškaných hodín žiakov základných a stredných škôl a detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách, sa má zmeniť. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorý v stredu schválila vláda. Návrh sa týka ospravedlňovania dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V novom systéme ospravedlňovania sa majú uplatňovať dva režimy. V oboch platí, že škola môže žiaka v prípade choroby ospravedlniť bez lekárskeho potvrdenia päť po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, respektíve sedem dní v prípade materskej školy. No v rámci prísnejšieho režimu je sumárny počet dní za polrok nižší.

Odlišné limity v miernejšom a prísnejšom režime

V rámci voľnejšieho režimu platí, že škola môže ospravedlniť desať dní za kalendárny mesiac a zároveň najviac 15 dní za posledné dva mesiace. V prísnejšom režime môžu školopovinní žiaci z dôvodu ochorenia vymeškať bez potvrdenia lekára najviac 15 dní za školský polrok.

V prípade materskej školy je to 14 dní za mesiac, respektíve 21 dní za dva mesiace vo voľnejšom režime a najviac 21 dní za školský polrok v prísnejšej verzii. Zámerom zavedenia všeobecnej prísnejšej úpravy pre všetky školy je dôraz na riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a povinnej školskej dochádzky.

Školy si režim môžu zvoliť aj samy

Pre školy, ktoré počas sledovaného obdobia školského roka nepresiahnu určenú referenčnú hodnotu počtu vymeškaných hodín, môže riaditeľ určiť, že sa bude v nasledujúcom školskom roku uplatňovať „miernejšia úprava“. To znamená, že škola môže ospravedlniť bez potvrdenia lekára vyšší počet vyučovacích hodín alebo vyučovacích dní, ak ide o materskú školu. Túto referenčnú hodnotu bude určovať a zverejňovať ministerstvo školstva. V praxi by mal zostať v prísnejšom režime nižší počet škôl, kde sú problémy s plnením školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania najvypuklejšie.

Ponecháva sa však možnosť škôl, ktoré nepresiahnu referenčnú hodnotu, uplatňovať prísnejší režim ospravedlňovania z dôvodu, aby mali možnosť vplývať na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a plnenia školskej dochádzky podľa podmienok na konkrétnych školách.

Cieľom je obmedziť absencie, nie zaťažiť lekárov

Súčasťou úpravy je aj možnosť, aby sa školy v priebehu školského roka mohli posunúť zlepšením dochádzky do miernejšieho režimu, ako aj mechanizmus dodatočnej kontroly škôl, ktoré začali spĺňať podmienky pre posunutie sa z prísnejšieho režimu do miernejšieho. V rámci tejto dodatočnej kontroly sa na škole, v polroku školského roka, v ktorom začala spĺňať podmienky na posunutie sa do miernejšieho režimu, sleduje dochádzka za každé dva po sebe nasledujúce mesiace.

Cieľom tejto úpravy je dosiahnuť zníženie absencie detí alebo žiakov adresne najmä v školách, kde sa zvýšená absencia objavuje tak, aby sa nezvyšovala administratívna záťaž detských lekárov, ale zároveň nedochádzalo k nárastu absencie neprimeraným využívaním možnosti ospravedlnenia neprítomnosti na vyučovaní bez lekárskeho potvrdenia. Spolu s návrhom zákona bol predložený na rokovanie vlády SR návrh na skrátené legislatívne konanie.