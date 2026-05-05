Pivo so zvláštnym názvom pobláznilo ľudí: Kupujú ho ako teplé rožky. Manželka legendy s tým má problém

Foto: Unsplash (ilustračná)/Facebook - Brasserie de l'Imprimerie

Roland Brožkovič
SITA
Mediálna pozornosť spôsobila prudký nárast záujmu o pivo.

Malý francúzsky remeselný pivovar Brasserie de l’Imprimerie sa dostal do nečakanej pozornosti po právnom spore s Yoko Ono. Tá prostredníctvom právnikov požiadala, aby pivovar prestal používať názov piva „John Lemon“, ktorý odkazuje na jej zosnulého manžela, hudobnú legendu Johna Lennona.

Majiteľ pivovaru Aurélien Picard uviedol, že výzvu dostal koncom marca. Podľa neho právnici požadovali buď okamžité zastavenie používania značky, alebo zaplatenie licenčných poplatkov. „Boli tam sumy ako 100-tisíc eur a čiastka od 150 do tisíc eur denne ako pokuta, ak by sme nespravili to, čo požadovali,“ povedal.

Napokon sa dohodli na kompromise

Právnici zároveň žiadali stiahnutie všetkých produktov z trhu a okamžité ukončenie používania názvu. Po rokovaniach sa však podarilo dosiahnuť kompromis – pivovar môže dopredať zvyšných približne 5-tisíc fliaš do 1. júla, potom musí výrobu piva pod týmto názvom definitívne ukončiť.

Celý spor mal prekvapivý efekt. Mediálna pozornosť spôsobila prudký nárast záujmu o pivo, ktoré sa začalo rýchlo vypredávať. „Bolo to šialené. Zostáva mi menej ako 1 000 fliaš,“ uviedol Picard s tým, že situácia bola „trochu vtipná napriek nášmu nešťastiu“.

Pivovar uviedol pivo „John Lemon“ na trh pred piatimi rokmi, pretože názov sa mu zdal „cool“. Firma má len dvoch zamestnancov a ročne predá približne 50- až 80-tisíc fliaš, predovšetkým v okolí do 40 kilometrov. V súčasnosti pivovar hľadá nový názov pre svoje svetlé ochutené pivo. Jedným z návrhov bol „Jaune Lemon“, čiže v preklade „žltý citrón“, no ani tento variant podľa Picarda neprešiel, keďže právnici Yoko Ono ho odmietli.

